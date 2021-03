Mueren 9 futbolistas y director técnico de África en accidente automovilístico

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas FIFA) expresó su consternación por la tragedia por medio de un comunicado.

"La FIFA está consternada y entristecida por la trágica muerte de nueve jóvenes futbolistas y el entrenador de la comunidad del Makarie FC, tras un accidente de tráfico en Sierra Leona. La FIFA y el presidente de la FIFA expresan sus condolencias a sus familias y seres queridos en este momento difícil".

FIFA is shocked and saddened by the tragic death of nine young footballers and the community coach of Makarie FC, following a road accident in Sierra Leone. FIFA and the FIFA President express their condolences to their families and loved ones at this difficult time.