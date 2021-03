Por un papel aluminio, coahuilense no llega a la final de MasterChef México

Un pedazo de papel aluminio en un platillo de Ossobuco fue la causa principal por la que Mercedes Pedroza no logró llegar a la gran final de MasterChef México.

En entrevista con El Siglo de Torreón, “Meche” adjudicó a la “mala suerte”, la razón por la que no pudo avanzar tras salir el pasado viernes.

“Por culpa de un papel aluminio estuve a un pasito de la final. Ahora sí que lo veo como mala suerte, pero bueno caí en algo que no me gusta y es ese dicho que menciona que ‘por algo pasan las cosas’, no me gusta porque creo que uno lucha por sus cosas, pero en fin, ya paso”.

Pedroza comentó que pese a que no avanzó a la ultima emisión que tendrá lugar el 5 de marzo, se siente satisfecha con lo que logró.

“Estoy agradecida por el voto de confianza que me dieron en MasterChef. Me siento digna representante de Coahuila porque llegar a ser semifinalista no fue fácil, me siento bien, en verdad.

“Agradezco el cariño y el apoyo de Coahuila y de toda la gente. Si bien no gané, me llevo como premio el cariño de la gente”, dijo.

