Rechaza Stephanie Valenzuela acuerdo para liberar a Eleazar 'N'

Stephanie Valenzuela dejó claro que no piensa dar marcha atrás en el caso que enfrenta con el actor Eleazar “N” tras denunciarlo por agresión física.

La cantante peruana confirmó a través de redes sociales que no le otorgará el perdón al histrión y que el proceso legal continúa su curso.

“Les recuerdo que no he dado un paso atrás, sigo firme desde el día uno, todo se va a llevar por la ley y Eleazar ‘N’ no va a salir sin sentencia que le otorgará el juez”, se puede leer en un mensaje que compartió a través de sus historias de Instagram.

"No tengo más qué hacer que acogerme a las leyes mexicanas y esperar a que actúen de de acuerdo a derecho", hizo hincapié “Tefi”.

Por otra parte, declaró en entrevista con el programa Sale el Sol que le ofrecieron 50 mil pesos para que desistiera de su demanda contra Eleazar.

Además se pronunció sobre la supuesta salida del actor de la cárcel en los próximos días.

"No creo que haya la posibilidad de que saliera (libre), lo que hay la posibilidad es que en 15 días le den su sentencia, continúe con su sentencia y se acabe lo más rápido posible", explicó "Tefi" Valenzuela.