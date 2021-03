Autoridades de Torreón siguen sin información sobre llegada de vacunas

Autoridades municipales siguen sin tener información alguna respecto a la llegada de vacunas contra el COVID-19 para los adultos mayores de 60 años de Torreón, así lo confirmó este martes el alcalde Sergio Lara, quien señaló que el Gobierno Federal siguen sin brindar detalles de la logística de aplicación de dosis o siquiera de las fechas en las que se daría el arribo de las mismas.

El mandatario local afirmó que en todo momento buscan seguir coordinados con las autoridades estatales y federales en el tema sanitario, lo que ha generado diversos protocolos de prevención del contagio y manejo de la pandemia en general, sin embargo el tema de las vacunas ha sido manejado exclusivamente por la federación, en ese sentido el apoyo que pueda darse dentro de la logística de aplicación se encuentra sujeta a la información que pueda brindarse de forma previa, la cual aún no se tiene.

“Mantenemos una estrecha comunicación con el Gobierno del Estado a través del Subcomité de Salud y la mesa operativa que nos corresponde participar, con ellos son con quienes realmente tenemos la información y la comunicación, por parte del Gobierno Federal hasta el momento no nos han dado información alguna al respecto, pero sí hemos estado trabajando en coordinación, como lo mencioné hace algunos momentos, tanto con la Sedena, como con el Gobierno del Estado y las autoridades en materia de salud para apoyar, por ejemplo con el traslado de personal médico desde el pasado diciembre”.

Lara aclaró que en el caso de la vacunación para la población de más de 60 años en Torreón se está al pendiente de cualquier solicitud de apoyo en las acciones de traslado o apoyo logístico, esto con el objetivo de que el proceso sea con mayor rapidez, seguridad y sin posibilidades de que se afecte el estado de las dosis.

“El municipio desde un principio ha estado atento y trabajando en lo que corresponde en esta pandemia tan delicada que nos ha tocado vivir”.

Por su parte, el secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal, también señaló durante ayer lunes que no se cuenta con información alguna respecto al proceso de vacunación a los adultos mayores de 60 años, principalmente sobre la fecha en la que llegarán las dosis y el tipo de apoyo que se requiere.

“Como dijo el gobernador (Riquelme), hay veces que es la noche anterior y no sé, al día siguiente llegan, simplemente no me avisan a mi”, lamentó el funcionario estatal.

