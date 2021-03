Bárbara de Regil muestra sus estrías y promueve el amor propio

La actriz e influencer Bárbara de Regil 'impresionó' a sus seguidores de Instagram con una fotografía mostrando las estrías en sus glúteos.

Con un largo mensaje sobre la aceptación y el amor propio, Bárbara invitó a sus seguidoras a amar su cuerpo y los 'defectos' que éste pueda tener.

Con más de 8.1 millones de seguidores, la también entrenadora se ha encargado de promover un estilo de vida saludable con ejercicio y alimentación.

"No saben cómo me daba pena que se me vieran estrías en las pompis .... en mi adolescencia pasé escondiéndolas... depende la luz se me ven más o menos pero siempre están ahí , Y saben que decido amarme como soy", escribió.

