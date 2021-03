Protestan transportistas en Gómez Palacio; dicen ser víctimas de abusos de Tránsito

Más de 150 camiones y tráileres fueron colocados en doble y triple fila en el periférico de Gómez Palacio como media de protesta de los choferes de la AMOTAC ante lo que consideran son abusos constantes por parte tránsitos municipales además de que se quejan de que les imponen el uso de una grúa en específico que es 400% más cara y no tiene concesión. A la par también se sumaron con esta protesta a una a nivel nacional por el aumento del combustible y la inseguridad en las carreteras.

César Quiñones Loredo, subdelegado en la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A C. (Amotac) informó que acudieron alrededor de 300 transportistas a esta protesta.

En estos momentos se encuentra una comitiva liderada por el delegado estatal Saúl López, el delegado de sindicatos además de dos secretarios para exponer el problema directamente a las autoridades municipales pues aseguran que los agentes de Tránsito de Gómez Palacio los han estado hostigando continuamente y dicen que les piden dinero pero en cambio dejan circular a otras líneas.

Mencionan que simplemente les dicen que andan mal y aceptan que algunos de ellos sí andan, no obstante aseguran que hay choferes de vehículos de Lala o Chilchota que circulan a altas velocidades o con alguna de las faltas que a ellos les argumentan como motivo de infracción o extorsión y a ellos no los no los sancionan por lo cual consideran que también es muy focalizado el hostigamiento.

"Están abusando mucho, entonces ya hemos ido a platicar con las autoridades, es decir, con los encargados y se calma poquito pero ya la semana pasada fue el acabose porque nuestros choferes van por los carriles de alta velocidad y los paran para infraccionar y si van por los de baja también hacen lo mismo entonces queremos ver realmente qué es lo que traen ellos contra nosotros y que nos expliquen porque sí andan bravos...Esa es la palabra", dijo Quiñones.

*Imponen Grúas

Otro señalamiento que hicieron al Municipio es que piden también que dejen de darle todas las accidentes a las Grúas GP SA. De C.V. que además cobran excesivamente los servicios pues argumentan que se cobra alrededor de 3,500 mientras que lo normal no pasa de mil o 1200 y esto les afecta debido al pago que tienen que realizar.

Saúl López, dijo que existe una imposición con esas grúas pese a que cobran más de un 400% más caro.

"Todas las grúas deben de exhibir el tabulario que avala el Gobierno del estado de Durango, que es el que asegura cuánto se cobra para acarreo y por corralón", dijo López.

Mencionó que dichas grúas tienen sus permisos en orden y las placas que les avalan pero Grúas GP no cuenta con los permisos y opera de manera ilegal, así de sencillo, "pero por alguna razón la Dirección de Tránsito se las impone a cualquier usuario sin tener la concesión, hay costos elevados en un 400% además de que la persona es libre de contratar la grúa de su preferencia y el Cabildo dice que no tienen convenio con Grúas GP. Por qué no traer otras grúas que cobran más barato? en el caso de nuestros camiones nos cobran un servicio al corralón en 400 o 500 pesos cuando no los dejan en la calle y ni siquiera cuentan con las grúas necesarias para dar el servicio pero a fuerza las imponen", acotó López.

Apoyan Paro Nacional

Adicionalmente los transportistas se unen a un paro a nivel nacional por órdenes del líder nacional de la AMOTAC, Rafael Ortiz Pacheco pues se manifiestan por las alzas en el combustible así como las casetas de peaje y la seguridad en las carreteras que aseguran está muy mal pues han sido ya muchos operadores asesinados en el sur de la república y debido a eso se solidarizan con la demanda. En la Comarca Lagunera son unos 500 transportistas agremiados.