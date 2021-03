Claudia Ramírez ve desinterés de AMLO ante lucha feminista

La actriz mexicana Claudia Ramírez aseguró en entrevista con Efe que el 2021 será un "camino difícil de recorrer" en el ámbito de la lucha feminista debido al desinterés en el tema por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"Ya se va a cumplir un año de la marcha de las mujeres del 8 de marzo y me parece que el presidente no ha entendido absolutamente nada de lo que está pasando con las mujeres en este país. Creo que muchas mujeres confiaron en que iba a ser un Gobierno más feminista y fue todo lo contrario", dice Ramírez.

Ramírez (Minatitlán, 1964), quien se ha mostrado muy activa políticamente en redes sociales, actualmente presenta su trabajo en televisión abierta como parte de la telenovela Fuego ardiente, una producción "amable" con los temas femeninos al mostrar una gran diversidad de mujeres y temas que buscan romper con tabúes.

"Me parece una historia muy actual y moderna con temas interesantes y que pone a la mujer en un lugar muy lindo y digno en un momento muy importante en el país", mencionó Ramírez en referencia al hecho de trabajar con mujeres escritoras como Martha Carrillo y Cristina García, creadoras de la telenovela.

En la ficción, Claudia es Irene, una mujer libre y feliz que encontrará, sin buscar, el amor en un hombre más joven que ella. Con su personaje Ramírez demuestra que para el amor no hay edades.

"Lo que pasa con Irene es que es una mujer muy feliz, muy libre, que estaba muy conforme con su vida, que no necesitaba nada económicamente, que se divorció tiempo atrás, que tiene un hijo que es su vida y que no estaba esperando nada pero de repente se le aparece el amor y le cambia por completo la existencia", menciona.

La actriz se siente igual que su personaje en el ámbito personal: "Tengo 56 años, no he dejado de trabajar, soy una mujer muy afortunada en todos los sentidos, estoy bien y mis hijos también, no le puedo pedir más a la vida, estoy en un momento increíble", dice orgullosa.

Además, sobre el tema de la edad que se plantea en la ficción, Claudia demuestra congruencia y abraza su edad sin pena.

No obstante, tiene claro que esto es un factor relevante en el medio del espectáculo, pero sus trabajos demuestran que ha sabido reinventarse en varias ocasiones y ha aprendido a aceptar el paso del tiempo como "un regalo" antes que un impedimento.

"Soy partidaria de cuidarme, pero no de las cirugías, creo que cada etapa tiene una ventaja y te pone en un lugar diferente como individuo y como mujer. ¿Qué mejor que poder tener esta carrera en la que puedes actuar hasta que te mueras y representar diferentes etapas de una mujer?", menciona.

Asimismo el paso de los años ha hecho que Ramírez encuentre en sus personajes nuevos tonos y ha desarrollado una sabiduría especial para darles vida.

Su carrera sigue tan vigente, que tan solo el año pasado y lo que lleva de este, ha presentado proyectos tanto en cine como en televisión y próximamente por "streaming".

En la película El club de los idealistas (2020), Claudia dio vida a una exitosa psicóloga autosuficiente con su propio programa en televisión, ahora la actriz representa a una mujer completa como Irene en Fuego Ardiente que se transmite por el canal Las Estrellas y para el 24 de marzo será una mujer "compleja" en ¿Quién mató a Sara?.

"Es un "thriller", (¿Quién mató a Sara?) es una serie más compleja en muchos sentidos, y los personajes son oscuros y difíciles. Mariana es una mujer muy compleja y capaz de hacer lo que sea con tal de defender a su familia", adelantó la actriz sobre su personaje.