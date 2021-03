Asume Sergio Lara alcaldía de Torreón

Ayer por la tarde Sergio Lara Galván fue nombrado como nuevo alcalde de Torreón, responsabilidad que toma de manera temporal ante la licencia que se le otorgó a Jorge Zermeño Infante, quien buscará ganar una diputación federal en el próximo proceso electoral.

En punto de las 13:00 horas se realizó la octava sesión solemne de Cabildo, en la que se detalló que las funciones de Lara Galván habrán de ser efectivas desde ayer 1 de marzo y hasta el próximo 14 de junio, fecha en la que se tiene previsto el regreso de Jorge Zermeño a la silla de la alcaldía de Torreón.

El nombramiento del nuevo alcalde fue avalado previamente por el Congreso del Estado y se formalizó mediante el protocolo correspondiente, en el que también se le permitió una primera intervención ante la ciudadanía ya como presidente municipal en funciones. En su mensaje, Lara agradeció a su familia, a las diversas cámaras y representantes de la sociedad civil, al alcalde con licencia, Jorge Zermeño, por la confianza de proponerlo en este nuevo cargo y al gobernador Miguel Riquelme, al que le indicó su voluntad de seguir trabajando en busca de una mejor sociedad en Torreón.

"Debemos estrechar aún más la relación con los ciudadanos para seguir contando con su confianza, a quienes les refrendamos el mensaje de que estamos de su lado y para servirles, nuestro mayor reconocimiento a nuestros policías y los cuerpos de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, seguiremos dando puntual seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo en los cinco ejes que fueron trazados desde el principio y que fueron aprobados por este honorable Cabildo… Daremos también continuidad a las obras que se encuentran en proceso de construcción e impulsaremos otras más para mejorar la calidad de vida de los torreonenses", declaró.

Una vez que el primer regidor, Ignacio García, tomó la protesta a Sergio Lara como nuevo alcalde de Torreón, este a su vez hizo lo propio con el nuevo secretario del Ayuntamiento, Héctor Rivera, quien anteriormente ocupaba la Dirección de Movilidad Urbana. En el lugar de Rivera está desempeñándose desde ayer lunes Jorge Jiménez Favela, quien tiene experiencia en Tránsito y Autotransporte.

'NO PODEMOS DEJAR DE TRABAJAR'

En rueda de prensa posterior a la sesión de Cabildo, el alcalde Lara fue claro al señalar que no se tienen contemplados cambios en las direcciones o enroques de encargados de área, por lo que se buscará mantener el trabajo que había venido realizando Jorge Zermeño desde el inicio de su administración. Además emitió su primer llamado al personal de la Administración municipal; les pidió evitar "distraerse" con el próximo proceso electoral y concentrarse en trabajar en favor de la ciudadanía.

"Lo voy a decir de manera muy clara: apegarnos a la ley, lo que no se nos permite vamos a dejar de hacerlo, pero lo que sí no podemos dejar de hacer es trabajar, habremos de seguir atendiendo las necesidades de la gente, las necesidades de la ciudad y en los casos que no se pueda hacer ninguna publicidad respetaremos ampliamente; una situación que quiero dejar muy en claro es el mensaje hacia los directores y hacia todo el equipo, que no nos distraigamos con el proceso electoral".

Nuevo alcalde

