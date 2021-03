No podemos desperdiciar vacunas: secretario de Salud en Coahuila

El secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal Gómez, señaló problemas en la logística que implementó el Gobierno de México para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a las personas adultas mayores de 60 años.

Dijo que la distribución del biológico no ha sido proporcional a la población y citó como ejemplo al municipio donde se enviaron 2,860 vacunas y sobraron algunas. En Frontera, indicó que se mandaron 7 mil vacunas aun cuando Monclova es el epicentro.

El funcionario aseguró que para evitar esta situación y sobre todo para no desperdiciar dosis, la dependencia a su cargo le enviará al coronel Díaz, director del Hospital Regional Militar de Torreón, un concentrado con el número total de habitantes por municipio y la proporción de personas de la tercera edad. "No podemos desperdiciar nada, no podemos mandar a un municipio vacunas de más para adultos mayores y que me vayan a sobrar y que se echen a perder", subrayó. Bernal Gómez dijo desconocer cuántas vacunas sobraron en Viesca.

Por su parte, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI, Juan Pérez Ortega, indicó que las dosis de Viesca que sobraron fueron reasignadas a otros municipios de La Laguna, como Torreón y Matamoros, concretamente en las localidades de Juan Eugenio y San Antonio del Coyote, que no estaban programadas en un inicio. Además, ayer lunes habían sobrado otras 50 unidades y se mandaron a la cabecera municipal de Viesca.

"No le calcularon bien en el padrón y finalmente sobraron; es algo que hemos venido diciendo, no tenemos el padrón, lo maneja Insabi, Bienestar. Nos avisan 24 horas antes, la verdad no estamos de acuerdo con la logística, pero estamos apoyando al 100 por ciento". Dijo desconocer si la vacunación contra el COVID-19 inició directamente en los domicilios de cada adulto mayor.

La semana pasada, la delegada regional de Bienestar Social en La Laguna, Cinthia Cuevas Sánchez, dijo que de las 2,860 vacunas que se habían recibido en la región para Viesca, solo se aplicarían 1,800 conforme al padrón de beneficiarios, por lo que el resto, que son 1,060 biológicos, se destinaría a otras comunidades lejanas de Torreón y Matamoros. "Claramente tenemos muchas solicitudes de vacunas y está perfecto que tengamos vacunas de sobra y que eso nos pueda garantizar que no nos va a faltar para cubrir el municipio, sino más bien planificar dónde aplicamos", dijo.