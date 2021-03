Gobernador de Coahuila critica de nueva cuenta logística de vacunación

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, calificó como "ilógico" el proceso de vacunación contra el COVID-19 que organiza el Gobierno federal en los estados, dinámica que ha generado que en algunos municipios con menores contagios se tenga excedente de vacunas, mientras que en otros mayores casos, aún no llega ninguna dosis.

Al terminar la reunión del Subcomité Técnico de Salud en La Laguna, el mandatario estatal ofreció una rueda de prensa en las que, además de informar sobre los indicadores de la pandemia en la entidad y cada una de sus regiones, se refirió al proceso de vacunación que está a cargo del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y que en la actual etapa abarca a los adultos mayores de 60 años, aunque de forma inicial en poblados con pocos o hasta ningún contagio del virus.

"Las (vacunas) de Viesca se tuvieron que devolver porque no había la cantidad de adultos mayores, es ilógico, no estoy diciendo una cosa que no sea razonable, no es mi intención hacer tampoco polémica, pero ya no hayamos a quién decirle, Gatell está lamentablemente ahorita fuera de servicio por lo que todos sabemos, además le deseo pronta recuperación, pero no hay poder humano, o sea, no hay con quién dialogar, llegan las vacunas y avisan unos minutos antes que ahí vienen, entonces no hay manera de ayudar o de apoyarlos", indicó.

Riquelme señaló que, al margen de dicha situación en el plan de vacunación federal, se tiene el llamado a las autoridades estatales y municipales para que, al detectar que se va a realizar una aplicación de dosis en cualquier lugar de Coahuila, se brinde el apoyo necesario a la población, personal médico y de enfermería a cargo del módulo.

También informó que pedirán el apoyo del Ejército Mexicano para que se reoriente el proceso de vacunación, de forma que se eviten los llamados "errores de escritorio" y que puedan derivar en la pérdida de algunas dosis. "Le pedimos al Ejército Mexicano su intervención, para que una vez que lleguen las vacunas no se cometan errores de escritorio, que se reoriente", dijo Riquelme Solís.