Indagan caso de hombre que irrumpió mañanera

Luego de que un joven originario de Durango irrumpió en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador José Rosas Aispuro Torres informó que ya se está investigando su caso.

"Desde que tuvimos información hoy por la mañana (ayer) nos dimos a la tarea de ver los registros tanto en el área de la propia Secretaría de Seguridad Pública como de la propia Fiscalía, y hasta este momento no hemos podido identificar a esa persona porque solo tenemos el nombre pero no tenemos los apellidos. Ante las instancias locales y ante el Estado, no hay evidencia de que esta persona haya solicitado apoyo alguno", dijo el mandatario.

No obstante, aseguró que a cualquier situación que se presenta se le da el seguimiento respectivo, por lo que ya se busca en los archivos la información para determinar si el hombre estuvo en el Cereso de Durango y por qué delito se le procesó en su momento.

Reiteró que se dará seguimiento y aseguró que existe disposición de apoyarlo, si así lo requiere.

Y es que, Leticia Ramírez, titular de Atención Ciudadana de Presidencia, informó que se investiga la forma en que el joven, que irrumpió a la mañanera de López Obrador, burló los filtros de seguridad y entró al Salón Tesorería de Palacio Nacional.

En conferencia de prensa se indicó que este hombre, de 31 años de edad, es originario de Durango y se acercó al Ejecutivo federal, ya que está desesperado, pues le sembraron droga y estuvo dos años en la cárcel y no puede rehacer su vida.

"Es un joven de 31 años, que se llama José Luis y tiene una gran desesperación porque me dice lo que estaba informando al señor presidente, que le plantaron droga, y por lo tanto lo metieron a la cárcel dos años. Estuvo ahí y no obtuvo el apoyo de ningún abogado, no tuvo el apoyo de nadie y al salir no encuentra ninguna posibilidad para salir adelante, vive con su madre y está con mucha desesperación para poder continuar con las cosas que tiene que hacer", concluyó.