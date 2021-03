Son tres los aspirantes del Partido Acción Nacional (PAN) a la diputación local por el Distrito 12 de Gómez Palacio: Manuel Ramos Carrillo, Francisco Bueno y Carlos Córdova. Este último exigió "el PAN para los panistas":

Carlos Daniel Córdova Contreras se registró como aspirante a diputado local por el Distrito 12 y como suplente se registró su padre, Carlos Alberto Córdova Velázquez.

Por su parte, el exsubsecretario de Gobierno de la Región Laguna, Manuel Ramos Carrillo, irá en fórmula con el presidente del PAN en Gómez Palacio, Mario Ibáñez, quien se registró como suplente. El también regidor Francisco Bueno, quien va en fórmula con Cecilia Roque, también se quejó de que Mario Ibáñez anteponga intereses personales en lugar de apoyar a los militantes.

Ayer Carlos Córdova externó su molestia y exigió a la Comisión Permanente del PAN tomar cartas en el asunto. "No se está tomando en cuenta a la militancia de Acción Nacional en el partido ni en el Comité municipal que dirige Ibáñez, sobre todo hay rivalidad, y no estamos de acuerdo. Alzamos la voz para ser tomados en cuenta", declaró.

Tanto Córdova como Bueno han asegurado, cada quien por su cuenta, que Ibáñez había hecho un compromiso de apoyar a los militantes, sin embargo no le avisó a nadie que iría como suplente de Ramos Carrillo. Córdova aseguró que desde el pasado sábado platicaron varios panistas con la presidenta, Verónica Pérez, y le compartieron sus inquietudes.

"El PAN para los panistas porque en Acción Nacional en las últimas elecciones hemos tenido candidatos ciudadanos y nos ha ido mal, consideró que nos hemos equivocado", finalizó Córdova.

Por su parte Mario Ibáñez declaró en medios locales que explicaría "con bolitas y palitos" la situación.

"Hice fórmula con el licenciado Manuel Ramos como suplente, fue una invitación que se me hizo y que acepté, sin embargo en la convocatoria textualmente dice que si hay un funcionario partidista que pretenda participar, tiene que separarse del cargo o tomar una licencia un día antes del registro. Lo que quiero decir es es que se solicita la licencia y al día siguiente puedo estar de regreso como presidente y no me impide participar", finalizó.

Ibáñez aseguró que no renunció al partido y mucho menos a la militancia "hice con compromiso con la ciudadanía de atender los destinos del partido hasta el final de la gestión y esto será hasta diciembre del año 2022 y hasta esa fecha dejaré de ser presidente del partido. Fue una licencia solamente por cinco días", acotó.