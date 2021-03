Taylor Swift pide a Netflix eliminar 'broma pesada' sobre sus exparejas

"Hola 'Ginny & Georgia', el 2010 llamó y quiere que le devuelvan su broma vaga y profundamente sexista. ¿Qué tal si dejamos de degradar a las mujeres trabajadoras definiendo esta mierda como divertida?", publicó la artista en su perfil de Twitter, donde amasa 88 millones de seguidores.

En concreto, la autora de "Folklore" se refiere a un comentario en el que una de las protagonistas pregunta a la otra si ha terminado con su novio, tras lo que bromea: “¿Qué te importa? Pasas por los hombres más rápido que Taylor Swift".

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp