Sin fecha para que Torreón reciba vacunas contra COVID para adultos mayores

Todavía no hay fecha para que llegue un primer embarque de vacunas contra el COVID-19 para aplicarlas a personas adultas mayores de 60 años que habitan en el municipio de Torreón, señaló este lunes el secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez.

Hace ocho días, el funcionario había anunciado que la semana pasada llegaría un primer embarque para esta ciudad con mil 500 biológicos de la empresa farmacéutica Pfizer/BioNTech como parte del Plan Nacional de Vacunación que para dicho sector poblacional abarca de febrero a abril de este 2021.

El secretario mencionó que el día de mañana solo llegarán 22 mil dosis para Monclova y añadió "como dijo el gobernador, hay veces que es la noche anterior y no sé, al día siguiente llegan, simplemente no me avisan a mí".

Bernal Gómez dijo que si se vacuna al 20 por ciento de las personas de la tercera edad del estado, se disminuiría en un 80 por ciento la tasa de mortalidad.

Más información en la edición impresa.