Desmienten rumores sobre despido de Amber Heard de Aquaman 2

Aquaman 2 se perfila como otro de los grandes estrenos del 2022, sin embargo, la controversia ha permeado a la producción después de que se asegurara el despido de Amber Heard como la princesa “Mera”.

Y es que durante el fin de semana, circuló el rumor de que la actriz habría sido reemplazada por Emilia Clarke, conocida por su papel de “Daenerys Targaryen” en la serie de HBO, Game of Thrones. Esto después de afirmaciones dadas a conocer por Forbes.

No obstante, Ryan Parker, uno de los principales periodistas de The Hollywood Reporter, asegura que los dichos sobre la salida de Heard no son verdad.

“Una fuente confiable dijo que los informes de que Amber Heard fue despedida de Aquaman 2 son inexactos”, informó Parker a través de un tuit.

Told by a reliable source that reports of Amber Heard being fired off 'Aquaman 2' are inaccurate. — Ryan Parker (@TheRyanParker) February 28, 2021

La actriz lleva tiempo en el punto de mira de una sección de fandom del universo cinematográfico de DC tras ser considerada no grata por las controversias y polémicas en torno a su disputa judicial con Johnny Depp, su exmarido.

Aquaman 2 se encuentra programada para el 16 de diciembre de 2022.