Gal Gadot anuncia que está embarazada de su tercer hijo

Con la llegada de la primavera también se aproximan las buenas nuevas, al menos así ha pasado en el caso de la actriz Gal Gadot, pues esta mañana ha dado a conocer que por tercera vez está embarazada.

La protagonista de "Mujer Maravilla" compartió en redes sociales una fotografía de ella junto a sus hijas, Alma y Maya, y su esposo, el empresario Jaron Varsano, sentados mientras cada miembro de la familia colocan una mano en el vientre de la estrella hollywoodense.

La publicación ha superado los 30 mil me gusta y los fans de la también actriz de Rápidos y Furiosos, así como seguidores del universo cinematográfico de DC, le han externado sus felicitaciones porque su familia se volverás más grande.

Entre los mensajes no faltaron quienes le desearon que tenga un niño, esto luego que la intérprete de "Diana Prince" ha tenido únicamente mujeres.

La última cinta que ha estrenado Gal Gadot se trató de la secuela de su personaje estrella, Wonder Woman 1984, cinta de Patty Jenkins que vio retrasado su estreno debido a la pandemia de COVID-19.

El largometraje, por el cual la actriz habría ganado 10 millones de dólares, llegó de forma simultánea a cines y HBO Max la pasada Navidad.

"Sentimos que no teníamos una alternativa mejor. Y es interesante porque rodamos la película en 2018 y, obviamente, no podríamos haber anticipado 2020, pero ahora la película se siente más relevante que nunca", dijo Gal Gadot en una ocasión a propósito de lo que significó el estreno de Wonder Woman 1984.