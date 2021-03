Nomadland, rumbo a los Oscar tras triunfo en los Golden Globes 2021

Nomadland cumplió ayer con los pronósticos que la situaban como gran favorita en los Globos de Oro de la pandemia, triunfó como mejor película dramática y puso rumbo fijo a unos Oscar a los que llegará claramente como la rival a batir.

La aclamada cinta de Chloé Zhao, una poética mirada a los devastadores efectos del capitalismo del siglo XXI en la sociedad estadounidense, compartió protagonismo con Borat Subsequent Moviefilm, la gamberra y temeraria secuela de Borat (2006) que se proclamó vencedora del galardón a la mejor película cómica o musical.

Tanto Nomadland (mejor drama y dirección) como Borat Subsequent Moviefilm (mejor comedia y actor cómico para Sacha Baron Cohen) se llevaron cada una dos galardones, los mismos que se anotó Soul (mejor película animada y banda sonora).

El único "borrón" para Nomadland fue que Frances McDormand no logró la distinción a mejor actriz dramática, donde dio la campanada Andra Day por The United States vs. Billie Holiday.

En cualquier caso, el instante más emotivo de la noche fue para el desaparecido Chadwick Boseman, mejor actor dramático por Ma Rainey's Black Bottom y cuya viuda dio un poderoso y desgarrador discurso.

EL REINADO DE LOS NÓMADAS

A nadie le ha pillado por sorpresa el éxito de Nomadland.

Recibió el León de Oro en Venecia, consiguió el premio del Público en Toronto (TIFF), y ha arrasado por las distinciones de la crítica en Estados Unidos.

En esta extraña temporada de galardones de Hollywood, con galas en gran medida virtuales como la de hoy y tras un año de salas cerradas, Nomadland consolidó sus opciones de cara a los Oscar tras batir como mejor drama en los Globos de Oro a The Trial of the Chicago 7, quizá la aspirante que mejor podía hacerle sombra.

Además, Zhao hizo historia en los Globos de Oro al coronarse como la segunda mujer que recibe el premio de mejor dirección tras Barbra Streisand (Yentl en 1984).

"Nomadland, en su corazón, es una peregrinación a través del luto y de la sanación. Así que para todos los que han pasado por este bello y difícil viaje en algún punto de sus vidas, esto es para nosotros", dijo.

"No decimos adiós. Decimos: 'Nos vemos en la carretera'", añadió citando una de las frases clave de la película.

La otra gran sonrisa de la noche fue la de Sacha Baron Cohen, exultante con los dos premios de comedia para Borat Subsequent Moviefilm y que dejó varios dardos envenenados.

"Gracias a la 'toda la blanca' Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA)", comenzó, recordando que no hay ni un solo miembro negro en la organización de los Globos de Oro.

"Trump ha impugnado este resultado. Asegura que mucha gente muerta ha votado, lo que es una cosa muy maleducada que decir sobre la HFPA", añadió.

Además, dio gracias al "genio de la comedia" Rudy Giuliani, el responsable de una de las escenas más surrealistas y repugnantes de su cinta.

Aaron Sorkin, al frente de la reivindicación política de la protesta en The Trial of the Chicago 7, se conformó con el galardón al mejor guion.

"La democracia no es algo en lo que crees o donde colocas tu sombrero: es algo que haces", dijo rememorando las palabras de su personaje Abbie Hoffman.

"Participas. Si dejas de hacerlo, la democracia se desmorona. No necesito más pruebas que lo que pasó el 6 de enero (asalto al Capitolio de EUA) para estar de acuerdo con esto", añadió.

La decepción más sonora fue la de Mank: la cinta de David Fincher aterrizó en los Globos como la más nominada con seis candidaturas y se fue de vacío.

HOMENAJE A CHADWICK BOSEMAN

El recuerdo a Chadwick Boseman, fallecido en 2020 a los 43 años, sobrevoló la gala cuando se llevó de forma póstuma el premio al mejor actor dramático por Ma Rainey's Black Bottom.

Su viuda Taylor Simone Ledward aceptó el honor en su nombre.

"Él habría dicho hoy algo hermoso, algo inspirador, algo que amplificaría la pequeña voz que hay en todos nosotros y que dice 'tú puedes'", afirmó entre lágrimas.

"Yo no tengo sus palabras, pero tenemos que aprovechar todos los momentos para celebrar a los que amamos", agregó.

SIN SUERTE PARA LOS LATINOS

Guatemala hizo historia en los Globos de Oro con su primera nominación gracias a La llorona de Jayro Bustamante, pero finalmente el premio a la mejor cinta en lengua extranjera fue para Minari (película estadounidense con diálogos en inglés y coreano).

Tampoco tuvo suerte Lin-Manuel Miranda.

Su versión audiovisual de Hamilton no pudo lograr los premios a mejor película cómica o musical y él tampoco salió victorioso como mejor actor cómico o musical.

Del mismo modo, Anya Taylor-Joy no recibió el Globo de Oro a mejor actriz cómica por Emma, pero sí consiguió en los apartados televisivos el de mejor actriz de serie limitada por The Queen's Gambit.

SORPRESAS... Y LAURA PAUSINI

Frances McDormand (Nomadland), Carey Mulligan (Promising Young Woman) y Viola Davis (Ma Rainey's Black Bottom) se medían en un feroz duelo por el Globo de Oro a la mejor actriz dramática.

Pero Andra Day apareció de repente para birlarles el galardón contra todo pronóstico por su interpretación de Billie Holiday en The United States vs. Billie Holiday.

Además, Rosamund Pike dio la sorpresa como mejor actriz de comedia o musical por I Care a Lot, un apartado en el que Maria Bakalova por Borat Subsequent Moviefilm figuraba como favorita.

En las categorías de actores secundarios fueron coronados Jodie Foster por The Mauritanian y Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah.

Y Laura Pausini consiguió junto a Diane Warren y Niccolò Agliardi el premio a la mejor canción por Io Sì de la cinta italiana La vita davanti a sé.