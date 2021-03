Investigarán presunta caza furtiva en el Cañón de Fernández

Una nueva denuncia llegó a la Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente en la Región Laguna sobre caza furtiva al interior del Cañón de Fernández, pese a que su acceso se mantiene restringido al paso de visitantes. De proceder la denuncia podría intervenir la Fiscalía General de la República.

Osvaldo Martínez Méndez, encargado de la administración de la zona natural protegida, detalló que fue el domingo que se recibió el reporte vía correo electrónico por parte de una asociación civil, donde se denunciaba la presunta caza en el paraje conocido como Las Ventanas, cercano a la comunidad de Graceros, de Lerdo.

Al acudir al lugar no se detectaron a las personas que se habían señalado, pero al investigar entre quienes habían acampado cerca del sitio confirmaron que durante la noche se escucharon las detonaciones de arma de fuego y no de postas.

Fue a través de una fotografía que se pudo dar el dato de una placa del vehículo de los responsables, pero por la noche se dio otro número, "lo que se vuelve complicado cuando son datos diferentes", dijo el encargado.

En el lugar se buscaron casquillos, animales muertos y evidencias de disparos, pero "no encontramos nada, no dudamos que hayan tirado a los animales, pero no pudimos comprobar que se hayan efectuado estos hechos”.

Sin embargo, comentó que con los datos que se tienen se presentará una denuncia formal sobre lo sucedido ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), la que también habrá de abrir una investigación.

En el reporte se incluirán los datos del vehículo, así como las coordenadas del lugar.

Martínez dijo que en esta semana acudirán nuevamente al lugar para realizar un nuevo peritaje.

Además, adelantó que de proceder la denuncia ante la Profepa, el caso se turnará a la Fiscalía General de la República (FGR).

Por su parte, el subsecretario de Recursos Rurales y Medio Ambiente, Raúl Villegas, reconoció que hace falta más vigilancia en la zona del Cañón de Fernández, “hemos batallado con el presupuesto por cuestión de los recursos por la formalidad y los protocolos por parte de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, pero el compromiso del gobernador (José Rosas Aispuro) está hecho de contar con los vigilantes y las tres casetas".