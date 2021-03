Grettell Valdez revela que Belinda la motivó tras divorcio de Patricio Borghetti

La actriz mexicana Grettell Valdez se sinceró ante las cámaras sobre lo duro que la pasó tras su divircio del conductor Patricio Borghetti.

Fue a través de una entrevista con Yordi Rosado para su canal de Youtube, que la artista de 44 años rememoró el episodio de depresión que vivió luego de su separación con el padre de su hijo Santino.

“Yo tenía un bebé de 12 meses (Santino) y me estaba muriendo, entré en depresión absoluta”, contó Valdez a Yordi.

Grettell reconoció que hizo de todo “por rescatar mi relación; me humillé y no me arrepiento”, dijo.

La actriz declaró que fue tanto el dolor que sentía, que tenía ganas de morir.

"Me acuerdo cuando se llevaron a Santino y me volví loca: me metí a mi vestidor, gritaba, me azotaba. Agarré una botella de no sé qué era, empecé a tomar y le marqué a Ivana, una de mis grandes amigas, que la amo, y le dije: 'Me quiero morir, no puedo con esto, pero no tengo la fuerza para matarme, no tengo los huevos, no puedo con esto'", contó.

Grettell señaló que, tras la llamada, su amiga llegó a los 15 minutos, "me ayudó y de ahí no me soltó. Me ayudó a conseguir una psicóloga, a salir adelante. Me acuerdo que al segundo me marca (la productora) Rosy Ocampo para decirme que quería que hiciera la antagonista con Belinda y Poncho Herrera, y yo le decía: 'Estoy separada, estoy fea, estoy gorda, me siento mal y me vas a poner con una diosa'".

"Yo fui a verla en contra de mi voluntad: 'Rosy, vengo a agradecerte, muchas gracias, pero no es mi mejor momento'. Y ella: 'Es tu mejor momento, porque esto es lo que te va a sacar adelante'", agregó.

Luego, Valdez reveló que Belinda la sacó de la depresión:

"Es algo que siempre se lo voy a agradecer. Belinda todo el tiempo llegaba y me decía: 'No manches, ¿cómo tuviste un hijo y tienes ese cuerpo? Estás hermosa'. Todo el tiempo era de levantarme el autoestima, decirme cosas súper lindas, apoyándome. Ella fue la que todos los días me motivaba impresionante".