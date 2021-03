André-Pierre Gignac planea en un futuro ser técnico del Tigres

André-Pierre Gignac, con motivo de su renovación con Tigres por tres años, ofreció una entrevista al canal oficial del club, donde aseguró que cuando termine su vínculo con el club norteño, se quedará a vivir en México, y en un futuro será técnico del equipo. Y afirmó: " Gignac no es Tigres".

"Llegué hace seis años y sabía que no era para un rato; sabía que esto no era una aventura, que íbamos a estar juntos mucho tiempo, no sé por qué, era algo que no puedo explicar, algo increíble y se ha cumplido. Ya soy de Monterrey", dijo el francés.

Refrendó que se siente mexicano al 100 por ciento, y ya hasta defiende a Nuevo León, su estado adoptivo. "Soy totalmente mexicano. El país, la ciudad, el ciudadano regio, soy uno más... Somos un estado increíble, la gente del Norte, es increíble y me encanta vivir aquí. Terminaré mi carrera en Tigres, lo he dicho varias veces, y me quedaré en México para vivir ya para mi otra vida".

André-Pierre Gignac ha ganado cuatro títulos de Liga MX con los felinos y dos de goleo, su contribución ha sido grande, pero asegura que Tigres no es Gignac: "Pertenezco a una institución, a un grupo increíble, lo mejor que me.pudo haber pasado. Tigres existía y va existir antes y después que André, entonces no podemos decir eso, definitivamente, yo soy de Tigres, pero no soy Tigres".

De cara a este torneo, el galo afirmó que el equipo como siempre irá de menos a más, peleará por el título, pero espera que la afición regrese a los estadios, porque le hace falta: "Los extraño mucho, ellos empujan, lanzan y en los momentos difíciles son muy necesarios, es como jugar con 12 y son fieles al 100; hay gol en contra y están cantando más fuerte, el apoyo está siempre, ya quiero que regresen a los estadios".