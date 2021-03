¿Que debes saber si quieres un auto eléctrico?

Los autos eléctricos son una realidad y en México existen varios modelos para quien está interesado en manejar un vehículo que no use gasolina. La oferta incluye a los más pequeños, como el Twizy, de Renault, o el Bolt, de General Motors; los de fabricación nacional, como el MX2, de Zacua, o los de JAC; el primero en circular en el país, el Leaf, de Nissan, y los de lujo como Tesla, el e-tron de Audi, o el Jaguar E Pace.

Pero, ¿qué debes considerar si quieres un auto eléctrico? Los expertos dicen que la primera pregunta que debes hacerte es: ¿Para qué lo quiero?, ya que su uso es preferentemente para ciudad. También considera el rango, es decir, el número de kilómetros que puedes recorrer con una sola carga de batería.

Además, es recomendable que hagas un contrato independiente de luz con la CFE para recargarlo en casa y evitar que tu consumo de energía se eleve demasiado. Por último, el presupuesto es un aspecto clave, pues son automóviles con un precio considerable, aunque a largo plazo se ahorra dinero en el costo de mantenimiento, tenencia, verificaciones y no hay gasto en gasolina.

Si tienes varios hijos y debes llevarlos a la escuela, cargar mochilas, mascotas y supermercado, probablemente te convenga un vehículo más grande. Si eres un profesionista, soltero, que se mueve la mayor parte del tiempo en la misma colonia, se adaptan a tus necesidades.

¿CÓMO FUNCIONAN?

Los autos eléctricos son impulsados por una batería, no usan ningún tipo de combustible y se recargan conectándose a la red eléctrica, como un celular. Los híbridos cuentan con un motor a gasolina y una batería eléctrica. Sí utilizan combustible y generalmente se impulsan con la batería en distancias cortas y a velocidad constante, pero cuando necesitan más potencia o salen a carretera, entra el motor.

Es importante considerar que los vehículos eléctricos tienen un rango de kilómetros que pueden recorrer hasta donde les alcance la batería. En los últimos años, las automotrices han incrementado el alcance de la batería, por lo que ahora tienen un rango de recorrido desde 100 hasta 568 kilómetros, antes de que se tenga que conectar de nuevo.

Son autos de manejo suave, pues tienen potencia al arrancar, pero no hacen ruido y algunos, como el Leaf, tiene un sólo pedal donde pisas y aceleras, sueltas y frenas, por lo que el manejo en el tráfico de la ciudad es cómodo.

USO SUGERIDO

Debido al alcance de la batería y a que México aún no cuenta con una amplia red de estaciones de carga, los autos eléctricos son recomendables para circular en la ciudad y en distancias cortas.

Alexandra Martínez, directora de marketing de Renault México, dice que el estilo de vida determina si es recomendable moverse en un eléctrico. "Si 100 % de tu vida es en la ciudad. Si trabajas desde casa, como muchos lo hacemos ahora, y solo vas al súper y de regreso; si eres un diseñador o un content manager que trabaja desde casa, va al gimnasio, regresa, sale a una junta y en la noche va por una hamburguesa, pero todo cerca. Un auto pequeño biplaza como Twizy es una buena opción", explica.

Por lo tanto, considera qué tanta distancia manejas cada día.

Un rango mínimo de 100 kilómetros te alcanza para llegar del sur de la Ciudad a Cuernavaca, pero con uno de 300 kilómetros puedes recorrer hasta cuatro veces el Periférico. Además, en la Ciudad de México hay varias estaciones de carga gratuitas para autos eléctricos en centros comerciales, agencias y algunos hoteles, pero necesitas un adaptador, porque no son para todos los modelos.

Martínez destaca que tampoco es necesario traer el vehículo cargado a 100 %. Los coches eléctricos tienen un sistema de freno regenerativo, por lo que si conduces de manera pausada la batería se va regenerando con el mismo uso. Marina García, subdirectora de Proyectos Estratégicos y Electrificación de Nissan, comenta que el Leaf no se tiene que cargar todos los días como un celular. Con una carga a la semana, la unidad puede recorrer distancias cortas de la casa al trabajo. El costo aproximado de una carga completa de la batería en casa es de entre 50 y 80 pesos.

La compra del Leaf incluye dos cargadores: uno para hacer la recarga en casa, que toma entre seis y siete horas; y otro de emergencia para hacer alguna recarga parcial en una electrolinera.

"Considera que 80 % o 90 % del tiempo el auto se la pasa estacionado y si estás en casa o en la oficina con ese cargador extra lo puedes recargar", añade.

CONTRATO DE LUZ

Es recomendable que hagas un contrato de luz independiente con la CFE para recargar tu automóvil eléctrico en casa, pues esto evitará que el uso de luz se incremente y te pasen a la tarifa de alto consumo.

Claudia Rodríguez, directora de Proyectos Estratégicos y Electrificación de Nissan, dice que la automotriz tiene un convenio con la firma eléctrica donde un instalador autorizado hace todo el trámite y la conexión para que el auto se cargue en casa.

"Conforme vas usando el auto se va generando esa confianza, esa ansiedad del cliente con la experiencia de todos los días de ver que no se baja tan rápido la pila y por el freno regenerativo te das cuenta de que no te vas a quedar parado", explica. El Leaf, y cualquier auto eléctrico, gasta más energía en las subidas, en carretera o a altas velocidades, pero en el tráfico no se acaba la batería. Entre Nissan y BMW han instalado 700 estaciones de carga para autos eléctricos en el país, donde en alianza con Google, se puede mostrar en Maps cuál es el sitio de carga más cercano.

MANTENIMIENTO

Una de las ventajas de un coche eléctrico es que tiene menos piezas que uno a gasolina, por lo tanto, el mantenimiento tiene un costo menor, ya que se le revisan menos componentes. La directora de marketing de Renault México mencionar que el mantenimiento de un Twizy es de 500 o 600 pesos.

La propiedad de una Kangoo eléctrica, recomendable para empresas de reparto, es casi tres veces más económica que una camioneta a gasolina, porque los mantenimientos se limitan a la revisión de la batería, fluidos y presión de llantas. Para el Leaf, el mantenimiento es sin costo durante los primeros tres años o 60 mil kilómetros.

PRECIO

Los autos eléctricos no son baratos porque son vehículos con nueva tecnología y el costo de las baterías es alto, pero a largo plazo ahorras en combustible y beneficias al planeta. "A todos nos conviene movernos a autos menos contaminantes. Es una premisa que nos va a ayudar, en general, a tener un mejor medio ambiente, pero el reto es producir un auto eléctrico a un precio que se encamine más al de un auto normal", dice Gerardo Gómez, director General de J.D. Power México.

Las opciones de eléctricos en México van de 350 mil hasta casi 2 millones de pesos.

"Si comparamos los costos, no te conviene porque con lo que te ahorras de combustible, no vas a alcanzar a subsidiar lo que pagas adicional del valor del vehículo.

"Tienes que ser consciente y asegurarte que tienes los medios para comprarte un vehículo eléctrico", indica Gómez. Además, las condiciones de financiamiento para estos vehículos los dejan fuera del alcance de la mayoría de los mexicanos. "Las armadoras no se han puesto a darle esta transparencia de información a los consumidores de cuánto te vas a ahorrar.

"Y el gobierno federal debería dar más incentivos, más allá de estar libres de tenencia debería haber una bonificación del ISR para que lo puedas aplicar a tus impuestos", agrega Gómez. Recientemente, el gobierno federal redujo el arancel para la importación de autos eléctricos, pero hasta el momento no ha repercutido en una baja de precio. De enero a noviembre se vendieron 379 vehículos eléctricos en el país, contra 18 mil 126 híbridos, de acuerdo con cifras del Inegi.

CONSUMIDORES

Dado el costo y la tecnología que tienen los autos eléctricos, los compradores de estos coches son personas a las que les gusta la tecnología, los gadgets y se preocupan por el medio ambiente. Son artistas, creativos, diseñadores, que les gusta llamar la atención y vanguardistas.

Gerardo San Román, gerente para Latinoamérica de JATO, considera que México está en una etapa muy temprana para la incursión de este tipo de autos, pero es una transición que se va a dar a escala mundial.

"Los vehículos de combustión van a dejar de existir. Hay países más avanzados que otros, como Noruega y Dinamarca. Pero los autos eléctricos, hasta los más básicos no tienen nada de básicos, es una nueva tecnología, están bastante equipados y modernos. Ya todo es software, no es tanta mecánica y te dejan más espacio disponible para otras cosas, pero es una inversión y así hay que verlo", indicó.

350 MIL hasta dos millones de pesos cuesta un auto eléctrico en México.