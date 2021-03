Escuelas privadas piden explicar retraso en vacunas anti-COVID

La Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada "Justo Sierra, A.C." exige al Gobierno federal que explique la razón de la tardanza en la adquisición de vacunas contra el COVID-19, que en automático está retrasando el regreso de los estudiantes a las clases presenciales.

Por lo anterior, el presidente de la organización, Martín Rodolfo Silva Rosales, también hizo un llamado a diputados locales y federales de todos los partidos políticos "para que se ocupen de sus representados" y presionen a la Federación "ya que estamos en los últimos lugares de aplicación de vacunas a nivel mundial".

"Mientras, en otros países ya se ha vacunado a millones de personas y lo han hecho a cualquier ciudadano, sin tomar en cuenta preferencia política o de cualquier índole. Todos los mexicanos y específicamente los maestros hemos esperado mucho la vacunación ya que el COVID ha hecho estragos en toda la población. Señores diputados, representantes de los ciudadanos, ocúpense de este aspecto tan delicado para salvar vidas, ya que, al llegar a su curul, la sociedad no tiene ninguna idea de cuál es su actividad. Esperamos que cuando menos alguno lo pueda hacer por su fuerza política que el pueblo le concedió. El pueblo de México no puede esperar más tiempo. Esperando no sé qué para que haya más luto y dolor en las familias", señaló mediante un comunicado.

La Asociación Nacional consideró que el retraso en la adquisición de biológicos está dando lugar a más contagios y fallecimientos por SARS-CoV-2 y añaden que el magisterio no es la excepción pues durante la pandemia se ha registrado un número considerable de muertes de docentes.

"Pensamos que al vacunarse tenemos la esperanza de regresar a clases presenciales, los estudiantes y padres de familia tienen un año esperando el regreso a su escuela. Actualmente por medio de la prensa nos damos cuenta que se están adquiriendo un número mínimo de vacunas y que México está en menos del 1% de vacunados. Por nuestro conducto exigimos una explicación al Gobierno federal, la razón de la tardanza en este proceso que automáticamente está retrasando el regreso a las aulas presenciales. En nuestro país se supone que hay diputados locales y federales de oposición, lo que no entendemos por qué no hacen nada para presionar al Ejecutivo nacional, para evitar que la gente siga falleciendo por falta de vacunas. No solamente el sector de los cientos de miles de docentes de escuelas privadas sino también millones de docentes de escuelas públicas", reza el comunicado.