Por falta de precaución, mayoría de accidentes viales en Gómez Palacio

Hasta la semana pasada los accidentes registrados en febrero habían disminuido un 40% en relación con el mes de enero de este 2021. Según datos de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Gómez Palacio la mayoría de los percances están relacionados con la falta de precaución y no con el consumo de alcohol, que no obstante es uno de los factores que inciden.

En enero de este 2021 se registraron 277 accidentes mientras que el año pasado fueron 287. De los registrados en enero del año pasado, 19 fueron por consumo de alcohol mientras que en enero de este año han sido 11.

Hasta la semana pasada se habían registrado 166 accidentes donde 4 de ellos tuvieron relación con el consumo de alcohol. En febrero del año pasado se registraron 255, donde 15 de ellos estuvieron relacionados a esta causa.

El titular de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Gómez Palacio, Jorge Antonio Paredes, recordó que en el municipio se implementa el operativo de alcoholimetría los viernes y sábados.

En el tema de las infracciones a la ciudadanía, Paredes informó que en 2021 tuvieron un repunte en enero, donde se elaboraron 2,429 infracciones y en febrero, hasta la semana pasada, se llevaban 2,272. "Una de las principales causas de los accidentes es la imprudencia del conductor, otra es el exceso de velocidad", dijo.

En el bulevar Ejército Mexicano se implementó por parte de la actual administración un operativo llamado Bájale a 60, en el que se hace un exhorto a todos los conductores a que circulen a ese promedio de velocidad porque está diseñado para ello.

Este operativo se implementa en horas pico, se ponen dos unidades al frente en horario de las 7 a 8 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. Se repite de las 6 a las 7:30 de la tarde.

El jefe de Tránsito comentó que en el caso del accidente del puente Tlahualilo hay huellas que denotan que se aplicó el freno en un vehículo que no estaba liberamente calibrado y giró, lo cual impactó la camioneta que venía del otro lado arrastrándola más de 60 metros.

En el caso del accidente en Hamburgo mencionó que es algo que hasta el momento no se han podido explicar. "Nosotros no somos quienes determinamos la causa de la muerte pero sabemos que la persona no iba en estado de ebriedad y por la experiencia que tenemos nos percatamos que la persona pudo haber fallecido incluso antes del impacto que ocasionó que derribara la señal por las señales de su físico", acotó.

ALCOHOLÍMETRO

En el último fin de semana del mes febrero, la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Subdirección de Tránsito y Vialidad, levantó un total de 39 infracciones y detuvo a 11 conductores que sobrepasaron los niveles permitidos de alcohol en su organismo, además de enviar 20 vehículos al corralón por diversas faltas.

De las infracciones aplicadas en el Operativo de Sobriedad, 19 fueron por conducir en primer grado de ebriedad, 9 por segundo grado y 11 por tercer grado. Los detenidos por esta última falta fueron puestos a disposición del Juzgado Cívico Municipal, donde se les aplicó la sanción correspondiente.

Como cada fin de semana, los filtros de revisión se instalaron de manera itinerante en las principales vialidades del municipio por parte del personal de Tránsito.

ACCIDENTES

En octubre del 2019 hubo 289 accidentes, de los cuales 8 fueron a causa de manejar en estado de ebriedad mientras que en octubre del año 2020 fueron 274 accidentes y solo 4 por estado de ebriedad. En noviembre del 2019 fueron 225 accidentes, de los cuales 9 fueron por manejar en estado de ebriedad mientras que en noviembre del 2020 fueron 216 accidentes contra 3 por estado de ebriedad. En diciembre del 2019 se registraron 300 accidentes, 21 fueron por estado de ebriedad mientras que en 2020 fueron 289 los accidentes y 19 por estado de ebriedad.

En enero 2020 hubo un registro de 287 accidentes y 19 de ellos por manejar en ebriedad contra 277 de enero de este 2021 donde 11 fueron por ebriedad.

En febrero del 2020 fueron 255 accidentes, de los cuales 15 fueron por estado de ebriedad mientras que en este mes (hasta la semana pasada) se habían registrado 166 accidentes donde en 4 hubo estado de ebriedad del conductor.