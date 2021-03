Así se vivieron los Golden Globes 2021

Una entrega más de los Golden Globes se llevó a cabo la noche de ayer, pese a las adversidades que presentaron tras el retraso de dos meses, debido a la pandemia. La ceremonia dio inicio con las expertas en comedia: Amy Poehler, que se encontraba en Los Ángeles, y Tina Fey desde la ciudad de Nueva York.

Dieron la bienvenida a los asistentes en persona, que en esta ocasión se trato de trabajadores de salud de primera línea y trabajadores esenciales (como los trabajadores de bancos de comida), así como los invitados que se encontraban presentes por medio de videollamada, misma forma en la que los ganadores recibieron los reconocimientos.

La gala se realizó por medio de dos escenarios muy parecidos pero situados en costas opuestas, y fueron Poehler y Fey quienes se encargaron de unificar ambos espacios por medio de una magistral conducción que ya se había visto en pasadas entregas con ellas al mando.

La entrega dio inicio con la aparición de Laura Dern presentando el premio a mejor actor de reparto, entregado a Daniel Kaluuka por su interpretación en Judas and the Black Messiah, categoría donde estuvo nominado con otros reconocidos actores como Bill Murray y Jared Leto.

Entre las series favoritas, tanto de la audiencia como de los Golden Globes, se encontró The Crown, que fue ganadora continua durante toda la celebración, premiando a la pareja en pantalla Emma Corrin, quien interpreta a la "Princesa Diana", y a Josh O'Connor, encargado de dar vida al personaje del "Príncipe Carlos"; además de ser galardonada como la mejor serie de drama. Entre otros de los reconocidos dentro de esta serie se encuentra Guillian Anderson por su papel como "Margaret Thatcher".

Otra de las favoritas de la noche fue The Queen's Gambit, ganadora como mejor mini serie, antología o película para televisión. Además de reconocer a su protagonista Anya Taylor-Joy como mejor actriz en la misma categoría.

Uno de los momentos más emotivos de la noche, fue el reconocimiento dado al difunto Chadwick Aaron Boseman, por su obra póstuma Ma Rainey's Black Botto, llevándose la estatuilla como mejor actor en una película de drama, al cual agradeció su esposa.

El momento más esperado de la noche llegó cuando se dio a conocer el premio a mejor película, así como mejor director, siendo Nomadland la ganadora de ambos reconocimientos junto a su directora Chloe Zhao, quien pasará a la historia dado que esta fue la primera ocasión en que tres mujeres fueron nominadas en dicha nominación, junto a Emerald Fennell por Promising Young Woman, Regina King por One Night in Miami, y los directores, David Fincher por Mank y Aaron Sorkin por The Trial of The Chicago 7.

LOS HOMENAJEADOS

Esta emisión contó con dos icónicos momentos dedicados a homenajear a dos de los grandes del entretenimiento.

Por un lado, se reconoció a Norman Lear como una pieza esencial dentro de la evolución de la comedia norteamericana. Se señaló como Lear abordó temas que antes de él no se veían en TV, e incluso eran señalados como "fuera de tono". Las historias que contó en la década de los setentas fue una fiel representación del racismo vivido en aquellos años, y que se mantiene vigente. Catalogado como el productor más revolucionario y legendario de la televisión en Estados Unidos, y reconocido por el trabajo que sigue realizando a sus 88, se resaltó la importancia de este tipo de producciones, dado que al cambiar la televisión, también hubo un cambio en dicho país.

Otro de los icónicos momentos fue el homenaje a la actriz, activista, ambientalista y ex modelo Jane Fonda, quien acompañó el momento con un inspirador discurso haciendo hincapié en la importancia del cine, dado que reconoce a los demás como otros seres humanos.

Además, Fonda, al igual que otros de los presentes en la gala, como Mark Fuffalo, ganador como mejor actor de mini serie por I know this is true, señalaron la importancia de la inclusión tanto en la pantalla como en el sistema que rige el entretenimiento, dados los recientes señalamientos hechos a los premios Golden Globes, por falta de diversidad entre su comité, conformado por veteranos periodistas (blancos), además de ser acusados de prácticas monopolísticas.

Y EL GLOBO DE ORO ES PARA...

Luego de más de una década de la primera entrega, Borat Subsequent fue reconocido como mejor película, musical o comedia, incluso sobrepasando grandes producciones como Hamilton, además de darle a Sacha Baron Cohen la estatuilla como mejor actor en la misma categoría. Por otro lado, fue la actriz Andra Day la ganadora como mejor actriz en drama por su interpretación en The United States Vs. Billie Holiday y Minari como mejor película extranjera, dirigida por Lee Isaac Chung.

Como muchos lo esperaban, la película de Disney Pixar Soul se llevó los más grandes reconocimientos al hablar de animación: Música original y mejor película animada, además de hacer historia con el primer protagonista hombre de descendencia afroamericana en una película de esta casa productora.

Por otro lado, siguiendo en la línea musical, la cantante Laura Pausini gana el Globo de Oro a la mejor canción de un filme por "Io Sì", tema de la cinta italiana The life ahead.

FUERZA LATINA

Fueron las reconocidas Yalitza Aparicio, Eiza González y Salma Hayek las representantes de la fuerza latina en la emisión 78 de los premios Golden Globes.

Aparicio estuvo en un programa especial previo el comienzo de la premiación, dada la ausencia de alfombra roja debido a la pandemia por el COVID-19. Por otro lado, la actriz Salma Hayek fue la presentadora de uno de los ganadores de la noche.

Mientras que Eiza González compartió por medio de sus redes sociales su presencia en la premiación, portando un elegante vestido negro con el que formaría parte la noche.

Icónicos

Algunos de los momentos más icónicos de la noche fueron:

Discurso de Jane Fonda.

Homenaje a Norman Lear.

Entrega de premio a Chadwick Aaron Boseman.

Reconocimiento al personal de primera línea y trabajadores esenciales.