Britney Spears y la situación legal por su tutela

Britney Spears estuvo bajo el escrutinio desde los seis años. No fue fácil sobrellevar una niñez perdida entre castings, problemas intrafamiliares y reflectores, ni una adolescencia enfocada en su vida sexual y amorosa bajo el lente de los fotógrafos.

"La Princesa del pop" cayó de lo más alto del éxito hasta convertirse en alguien mentalmente incapaz de manejar su vida.

Sucedió en 2008, cuando Jamie Spears, el padre de la cantante, obtuvo el control total de sus asuntos legales, sus finanzas y bienes, debido al periodo de salud mental por el que estaba atravesando su hija.

Tanto su expareja y padre de sus hijos, Kevin Federline, como su mánager y otros allegados parecieron aprovecharse de la situación y arrebatarle su fortuna.

De acuerdo con la abogada Leslie Jiménez, de la Red de Abogadas Violeta, que en México brinda asesoría legal con perspectiva de género a mujeres víctimas de violencia, el proceso judicial de la cantante tuvo una "serie de factores muy machistas y claramente muy estereotipados", algo que viven muchas mujeres, sean famosas o no.

"El caso de Britney da mucho de qué hablar porque la ley en Estados Unidos no tiene esta facilidad de aplicar o analizar la perspectiva de género. Es muy raro que los casos se analicen de esta manera".

Si bien es cierto que la cantante sufría depresión y otros problemas de salud mental documentados, también influyeron las críticas constantes de los medios y el público en general.

Cuando se convirtió en madre en 2004, por ejemplo, se esperaba verla como una señora formal, cuidando de sus hijos, contrario a lo que hizo: ir a fiestas constantemente.

"No es la misma situación en una mujer que en un hombre. Lo podemos ver en el tema de custodia de hijos, siempre la mamá debe de tenerlos para efectos de cuidado y, por ende, se le pide ser recta, sin faltas, una madre no puede ser mujer, que no puede tener novio, que no puede salir, que no puede tener una vida casual", explica la abogada.

Ya en septiembre de 2019, la estrella pop tuvo que llegar a un acuerdo para ceder casi toda la custodia de sus hijos a su exmarido, el bailarín Kevin Federline. Britney sólo logró 30 por ciento de derechos para estar con Jayden y Sean, de entonces 12 y 13 años.

Su ambiente familiar no era tampoco el más sano, el alcoholismo de su padre hizo que viviera violencia, al escuchar las peleas de sus padres y la obsesión de su madre por convertirla en famosa, empezó a perjudicar en la psique de la cantante, analiza Blanca Gil, psicopedagoga, especialista en adicciones.

"Se convierte en estrella muy joven. Desde niña empieza a vivir situaciones complicadas, como el manejo del éxito, sus padres la utilizaban, absorbían todo el control, y fue complejo".

A sus 39 años, hoy la cantante sigue siendo, para la ley, una persona incapaz mentalmente, por lo cual libra una batalla legal.

"La lucha que ganó recién con su padre es importante. No sólo la reactiva en seguir usando sus bienes sino que es un impulso para su vida personal. Tal vez en un futuro busque también recuperar la custodia de sus hijos, ahora su padre ya no tiene la concentración del poder, ahora es una 'tutoría compartida', antes él era la figura única, él tenía la decisión final para todo", comenta la abogada.