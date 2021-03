Desconocen proyecto de agua para La Laguna

Aunque se ha declarado por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que Agua Saludable para La Laguna será un proyecto integral, ni el sector académico, ni el ejidal, organismos civiles, ambientalistas, ni siquiera los miembros de los consejos de cuenca Nazas-Aguanaval han tenido acceso a un borrador.

Gerardo Jiménez, investigador del colectivo Encuentro Ciudadano Lagunero y vocal del consejo de cuenca, explicó que el acueducto de la presa Francisco Zarco y la potabilizadora no son una solución real a la problemática de sobreexplotación en el acuífero de la región, por lo que corre el riesgo de convertirse en un proyecto que oculte el verdadero problema.

"No conocemos el proyecto, para nosotros no es una solución, es una solución temporal, parcial y vulnerable, porque dependería el abasto de agua de la población de una fuente aleatoria, como son las aguas del río, de la presa", expuso, "nosotros vamos a seguir insistiendo en que esa no es la solución al problema, mientras no esté acompañado de un proyecto de recuperación del río y de recuperación de los acuíferos, el problema va a seguir e, incluso, se va a agudizar".

Indicó que el proyecto debería ser integral e incluir la telemetría para tener un control en tiempo real sobre las extracciones de los pozos en el acuífero Principal, a fin de frenar la sobreexplotación, sin embargo, se requiere ver el documento, pero hasta el momento no se han presentado ni siquiera avances del mismo por parte de la Conagua.

"Necesitamos ver el proyecto, no basta con una declaración de un funcionario, no es suficiente, es urgente que ya se muestre el proyecto y no lo han hecho", dijo Jiménez.

La Conagua había informado que el proyecto estaría listo en el mes de diciembre y posteriormente se cambió la fecha a febrero. La dependencia federal señaló que para el presente año se tiene contemplado iniciar la fase de construcción en una primera etapa, para la cual ya se cuenta con una asignación especial de recursos federales. Y adicionalmente se tienen contempladas acciones para el mejoramiento de la eficiencia en el riego agrícola y en los organismos operadores de agua potable.

Agua Saludable

Proyecto para la región. *El Proyecto Agua Saludable para La Laguna: Abastecimiento de Agua Potable para la Región Lagunera atenderá 9 municipios laguneros. La inversión a ejercer en este proyecto es del orden de 17.49 mdp. *Contempla el aprovechamiento de un volumen anual de 200 millones de metros cúbicos equivalente a un gasto de 6.342 metros cúbicos por segundo a un horizonte de planeación al año 2045, de aguas superficiales provenientes del río Nazas, mediante una presa derivadora que se ubicará aguas abajo de la Francisco Zarco.