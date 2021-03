Almada se queda con aprendizaje del Santos contra FC Juárez

El Santos se fue con un aprendizaje porque le dio vida a los Bravos y casi le cuesta la victoria.

Los dirigidos por Guillermo Almada, iban 3-0 sobre el FC Juárez, pero en cuatro minutos le metieron dos goles y estuvieron cerca del tercero.

"El partido me deja buenas sanciones en los primeros minutos, quizá el cierra no fue todo bueno, con errores defensivos y dejamos que se nos acercaran. Hay mérito de Juárez, que no se rindieron", comentó el charrúa, vía videoconferencia.

"Por suerte ganamos el partido, pero nos pudo salir muy caro".

El Santos escaló a la tercera posición del Guardianes 2021, con 15 puntos, con una base juvenil que sigue en crecimiento.

A pesar del buen momento, Almada subrayó los detalles para no volver a sufrir como este domingo por la noche.

"Son errores que pueden evitarse, que deben corregirse. Sacamos el pie del acelerador, que nos costaron los goles, es la realidad y debemos aprender de estas situaciones".

Los Guerreros visitan a los Pumas, el jueves.