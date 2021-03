Tiger Woods, conmovido por muestras de apoyo tras su accidente

Para todos los golfistas y fanáticos, ustedes realmente me están ayudando a superar este momento difícil", comunicó el Tigre, desde el hospital en el cual se encuentra durante su recuperación. El martes, el Tigre sufrió un accidente vehicular y fue sometido a extensas cirugías por fracturas en sus piernas.

Este domingo, en el PGA Tour, LPGA Tour y Champions Tour, golfistas vistieron camiseta roja y pantalón negro, los colores que Woods utiliza tradicionalmente durante las últimas rondas de los torneos y con los cuales ha ganado los 82 títulos.

En el WGC Workday Championship, jugadores de la talla de Rory McIlroy, Justin Thomas, Tony Finau, Jason Day y el mexicano Carlos Ortiz lo homenajearon al salir así. En la LPGA, Annika Sorenstam y en el Champions, su acérrimo rival, Phil Mickelson, también.

It is hard to explain how touching today was when I turned on the tv and saw all the red shirts. To every golfer and every fan, you are truly helping me get through this tough time.