México la hace sonreír

Le encantan los colores, el folclor y es por eso que se siente plenamente identificada con México

La cantante española, Melody, es una ferviente admiradora de Tierra Azteca; cuando termine la pandemia espera poder volver y abrazar esta nación, asi lo dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

"México fue el primer país que yo visité cuando salió mi disco, Pata de perro, y fue un exitazo. Me acuedo que mi papá me dijo, 'Vamos a ir a México' y en verdad me dio mucha ilusión.

"Admiro México. Es una tierra que tiene mucha fuerza, me siento muy identificada porque México ama el folclor, tiene su raíz ahi y yo soy una artista que tengo un punto muy folclorico y a mi me encanta, soy asi en mi manera de vestir, de cantar, de bailar. Su cultura es fascinante y en verdad que al ir a México hay que olvidarse de cualquier dieta", comentó.

Durante una charla vía zoom, la cantante destacó que admira varios cantantes mexicanos, en especial al fallecido Juan Gabriel.

"Uno se tiene que quitar el sombre ante el legado de "El Divo de Juárez". Hay artistas y compositores que marcan la vida de las personas y creo que eso hizo Juan Gabriel. Con sus canciones nos hemos enamorado y también hemos sentido el duelo del desamor", sostuvo.

En el año 2001, Melody dio a conocer dicho disco. El primer sencillo, El baile del gorila, trascendió a nivel mundial, sin embargo, a lo largo de varios años América no tuvo noticias de ella; la joven contó qué pasó.

"Cuando saqué mis primeros discos lo hice con una disquera trasnacional, pero luego cambiaron los directores, se fusionaron algunas y yo salí perjudicada porque sí se escuchaban canciones mías en América, sin embargo, no se les daba seguimieto y eso ocasionó que se perdiera el hilo conductor de mi carrera, es por eso que decidí trabajar de manera independiente.

"Hoy en día estoy en un momento muy bueno porque he dado con un equiipo maravilloso que tiene muchas ganas de laborar y me conoce. Afortunadamente, los fans y los medios han seguido al pendiente de una servidora", relató.

Por otro lado, la artista nacida en Sevilla informó que actualmente promueve el sencillo denominado Las cosas del amor, "un tema para enamorarse y bailar".

"Es una rumba latina cargada de energía, de buena vibra. Estoy contenta con esta canción porque ha llegado en un momento en el que nos hemos dado cuenta lo importante que es el amor en todas sus variantes. Hoy más que nunca, debido a la pandemia, necesitamos amarnos", comentó.

Previo a Las cosas del amor, la intérprete dio a conocer otros temas como Rúmbame y Parapapá.

"En estos últimos años cada vez salen menos discos lo que hacemos es ir sacando sencillo. Estoy muy feliz porque cada rola ha salido con video, y creo que los videos nos permiten desplayarnos".

Recordó Melodía Ruiz Gutiérrez (Su nombre real) que hay una canción que pese a que no fue un sencillo oficial se volvió un "boom".

"Se llama No sé. Es una canción linda, fíjense que esa canción venía en mi tercer disco de nombre TQM, pero considero que hay melodías que son como el Sol, cuando sale aunque lo tapes hay rayos de luz que van a salir. Un fan subió la canción con un video como con tintes asiáticos y tiene millones de visualizaciones".

Con una sonrisa de oreja a oreja, Melody admitió que el tema El baile del gorila cambió su vida de manera radical.

"La vida y mi familia me han enseñado ciertos valores y uno de ellos es que no hay nadie más que nadie, simplemente cada quien tiene una profesión diferente. Lo que sí es que al salir mi primer disco empecé a viajar mucho y en vez de ir al colegio, tenía mi maestra particular. Les seré sincera, si volviera atrás con gusto volvería a vivir lo mismo".

La cantante mencionó que contrario a otros artistas que se aburren de cantar sus temas del pasado, a ella siempre le agrada cantar dicha melodía.

"Yo nunca he sentido que El baile del gorila me aburra y menos ahora, con el tiempo me he dado cuenta que uno debe estar agradecido y orgulloso de los logros que ha tenido en la vida. Esta melodía yo sé que siempre me la van a pedir y siempre se las voy a canta.

"En estos tiempos de pandemia, nos hemos dado cuenta que la vida es tan breve y se te puede ir tan rápido que lo que en realidad luego te queda de la persona no es ni la guapura ni el cuerpo, lo que te queda es la energía que la persona deja en ti entonces hay que bailar y disfrutar lo que uno pueda y más", puntualizó.