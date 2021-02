Cuestiona cancelación de Centro de Salud Mental en Torreón

La líder de la fracción del PRI en el Cabildo de Torreón y exdirectora del DIF Torreón, Dulce Pereda, dijo que resultan "incomprensibles" las causas por las que se descartó el proyecto del Centro de Salud Mental que proyectaba el DIF Torreón, toda vez que se contaban con recursos necesarios y la voluntad de la sociedad civil para apoyar con la construcción y funcionamiento del mismo.

Pereda además se refirió a las declaraciones de la presidenta honoraria del organismo, Astrid Casale de Zermeño, quien afirmó que la cancelación del proyecto se encontraba relacionada a una baja en los recursos federales que recibió el Municipio de Torreón en 2020.

"Me llamó mucho la atención la declaración que hace la presidenta honoraria del DIF Torreón referente al proyecto del centro psiquiátrico del DIF Torreón pues no se iba a realizar porque no habían llegado las participaciones federales, realmente me llamó mucho la atención porque el DIF no depende de las participaciones federales para empezar, eso es algo que hay que aclararle a la ciudadanía, depende de un presupuesto que se le asigna en el Presupuesto de Egresos del Municipio".

Pereda indicó que desde 2018 el sistema no ha recibido presupuestos anuales menores a los 85 millones de pesos, incluso en 2020 la cifra superó los 91 millones de pesos debido a que se tuvo la devolución de Impuesto Sobre la Renta.

"Sí tuvieron una participaciones y no puede decir que el Municipio no haya recibido, digamos las participaciones federales, porque sí las recibió, totalmente, entonces el tema aquí, es que tienes un presupuesto, eres independiente y tú puedes decidir qué hacer con ese presupuesto… No tuvieron esa planeación, si verdaderamente les hubiera interesado, lo hubieran hecho", manifestó.

La también síndica de vigilancia llamó a la administración a considerar el proyecto ante la necesidad que existe de parte de la población en el tema de la salud mental, no solamente para Torreón, sino para toda la Comarca Lagunera.