Consideran que existe confusión en uso de ciclovía de Torreón

El Colegio de Arquitectos consideró necesaria la intervención de los organismos federados de profesionistas para resolver las problemáticas que ha presentado la ciclovía en la calzada Colón, pues señaló que existe una confusión en el uso y una desinformación al respecto.

"Como ciudadano, el proyecto es excelente, porque estás dándole una infraestructura adecuada a la ciudad, sabemos que, de acuerdo al ONU Hábitat, estos proyectos son benéficos pero el dónde, cómo y con qué es la parte en la que tenemos duda", comentó Omar Puentes Juárez, presidente del Colegio de Arquitectos de La Laguna.

Señaló que con el Colegio de Arquitectos no se socializó durante la actual administración 2020-21, en ningún momento el proyecto de la ciclovía, por lo que se desconoce esta información. Consideró adecuado que se tuviera una reunión virtual con los agremiados, en cuanto a los colegios de profesionistas, tanto Ingenieros, Arquitectos, Mecánicos Electrónicos, ya que todos son aspectos que intervienen en este proyecto.

"Yo creo que sí es necesario tener una socialización adecuada, desconozco si por medio del Implan se tenga algún dato específico, ahorita lo que yo veo es un aumento en el tráfico, un aumento en problemas de circulación, de movilidad motorizada, y también hay una confusión porque no sabemos si tiene preferencia la persona en bicicleta o el vehículo, no vemos anuncios sobre girar a la derecha o izquierda, obviamente tienes una lógica pero no se ve el reglamento marcado, hay motocicletas en el área de la ciclovía, bicicletas en el camellón, entonces hay realmente una confusión", expresó.

Puentes Juárez dijo que los nuevos elementos de plástico anaranjados que se han colocado, después de haber puesto lo emergente, se han intercambiado por topes de neopreno y postes de metal, por lo que se desconoce si este aspecto pudiera afectar a una llanta de un vehículo o una bicicleta.