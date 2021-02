Están buscando lo que no hay: Zermeño sobre presuntas inconsistencias financieras

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, afirmó que ediles de oposición en Cabildo están "buscando lo que no hay", luego de que denunciaron presuntas inconsistencias financieras durante la quincuagésima cuarta sesión ordinaria que se realizó el viernes por la tarde. La situación generó acusaciones y reclamos entre las diversas fracciones de ediles.

Zermeño Infante se refirió a la cancelación, por votación mayoritaria de ediles del PAN, de una reunión aclaratoria entre los miembros de la oposición inconformes y la tesorera de Torreón, Mayela Ramírez. Dijo que se trata de acusaciones sin sustento técnico adecuado debido a que se cuentan dos veces algunos rubros y se malinterpretan otras cifras. "Pues espero que revisen bien lo que están diciendo, se les aclaró, pero ahora sí que si quieren seguir buscando lo que no hay, o sea, están sumando dos veces las mismas cosas, no quiero entrar en una polémica pero es hacer las sumas y restas adecuadamente".

El alcalde analizó los reclamos de los ediles de Morena y del PRI, los atribuyó a un "deseo de estar criticando nada más por hacerlo", además llamó a la ciudadanía a observar y apreciar lo que sí se está haciendo bien en términos de servicios públicos, obras de infraestructura y vigilancia en general, por lo que las opiniones de los ediles de oposición no le generan mayor interés.

"A veces hay un deseo de estar criticando nada más por hacerlo, o sea, si hacemos obra, hay que buscar a ver en qué está mal, no les das gusto, pero no me importa, digo no me interesa, la verdad es que estamos bien, hemos hecho las cosas bien, no hay ninguna otra situación", expuso.

La polémica sobre las finanzas municipales inició el pasado miércoles cuando el regidor Ignacio Corona denunció en una rueda de prensa que existían diferencias y falta de claridad entre la información presentada en los estados de cuenta de 2020 y conceptos como los "pagos de cheques y transferencias".

Ediles afines a la administración, al igual que el alcalde Zermeño, defendieron el trabajo de la tesorería municipal, señalando que las acusaciones son debido a malas interpretaciones técnicas, con errores en conceptos contables y con "tintes políticos".

Finanzas

Responde a oposición.

*El alcalde Jorge Zermeño pidió a la oposición en Cabildo tener una mejor revisión técnica antes de lanzar acusaciones sobre presuntos manejos inadecuados de las finanzas.

* Se refirió a la solicitud del regidor de Morena, Ignacio Corona, de hacer una reunión entre ediles y la tesorera, Mayela Ramírez, misma que pudiera aclarar las dudas financieras pero que finalmente fue negada.

* Zermeño indicó que los ediles de oposición "cuentan dos veces" algunos rubros y se generan cifras incorrectas, las cuales son usadas para señalar a la administración.