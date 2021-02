No se puede cantar victoria: Del Bosque sobre baja en casos COVID

El coordinador regional del Programa COVID, César del Bosque Garza, advirtió que aunque la tendencia franca es a la baja en cuanto a casos positivos y hospitalizaciones por COVID-19, no se puede cantar victoria y hay que continuar con todos los cuidados necesarios por parte de la población en general.

Destacó que en todos los hospitales se reporta una importante baja de ocupación hospitalaria y en ninguno se llega al 20 por ciento, lo que es muy importante no solo para las autoridades de Salud, sino para la población en general.

"De cualquier manera no podemos lanzar las campanas al vuelo, no hay que relajarnos y decir que ya la hicimos. No es así, tenemos que seguir con todas las medidas, pues eso ha sido fundamental para bajar tanto los casos positivos como las hospitalizaciones y, sobre todo, los decesos", refirió Del Bosque Garza.

El funcionario reconoció que en toda esta situación ha sido factor clave la actitud ciudadana, así como de los dueños y encargados de los centros de trabajo y establecimientos comerciales, que aplican los protocolos de salud y no permiten la entrada de personas si no traen cubrebocas.

Otro aspecto positivo, dice, ha sido el trabajo realizado por los inspectores municipales y estatales que laboran durante el día y hasta horas de la madrugada los fines de semana, vigilando que no haya fiestas con gran congregación de personas, tanto en salones como en los antros de la ciudad y hasta el medio rural.

Como consecuencia de lo anterior, añade, ha bajado la demanda de pruebas en todos los laboratorios, tanto en el oficial como en los privados y, por lo tanto, son menos los casos positivos registrados, pero también los decesos, que es lo más importante.

En cuanto a la vacuna, menciona que entre más lleguen al país y al estado, es mejor porque se van eliminando puntos de contagios.