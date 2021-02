Afectan casas y comercios

'APAGONES'

De diversos sectores de la ciudad, se han recibido reportes por cambios de voltaje pese a que desde el fin de semana se debió normalizar el suministro de energía en todo el país.

Varias colonias de la ciudad se quedaron sin el suministro a partir de las 18:00 horas.

NúMERO A la par de las pérdidas por los "apagones" en el suministro de energía eléctrica, tanto negocios como viviendas en la región enfrentaron daños en equipos debido a las variaciones en los voltajes, ya que el servicio no ha recuperado toda la calidad.

Tan solo en lo que corresponde al comercio formal, reportaron más de cinco millones de pesos en pérdidas en Torreón, así como un conato de incendio por las altas y bajas en el voltaje, que se pudo controlar antes de que pasara a mayores, sin embargo, se siguen cuantificando daños en equipos, la mayor afectación que se presentó.

Se deslinda

No obstante, debido a la forma en que se redactó, por parte del Gobierno federal, la declaratoria de emergencia por caso fortuito, todas las personas que tuvieron problemas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que sufrieron desconexiones de equipos dañados o producciones paradas, no pueden hacer reclamo alguno y deberán cubrir sus reparaciones. "Se deslindan ellos, no entra el seguro por la forma en que se hizo la etiqueta del evento, se deslindan de su responsabilidad, entonces, no hay una posibilidad de recuperar nada de lo perdido", comentó Luis Cuerda Serna, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de la ciudad de Torreón.

Hugo Montoya, presidente de la Canieti y vocero del Grupo Empresarial de La Laguna (GEL), explicó que tras los "apagones" de la semana pasada, la energía no regresó de buena calidad, por lo que en este sector hubo varios sistemas UPS, de recuperación de energía, que tronaron porque entró con variaciones. "Eso también debió entrar en la reforma eléctrica, porque si no hay una calidad en el servicio de la CFE, ¿cuáles serán las consecuencias para la compañía? porque no hay ninguna", expresó.

