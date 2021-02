Andrés Obregón habla sobre el reconocimiento a compositores

Para el cantante Andrés Obregón es importante darle el reconocimiento que se merecen a los compositores, quienes son responsables de los éxitos musicales y comenta que, espera que la nueva generación aprenda del legado que dejaron los grandes como Armando Manzanero.

"Es muy bonito recordarlo (a Armando Manzanero) yo soy muy fan de los compositores de antes, también de los actuales, pero creo es bonito ver la evolución de cómo va cambiando la música, en lo personal creo que el reto de nuestra generación, es mantener esas cosas buenas y bonitas que estos compositores nos dejaron, no perderlas, quizás transformarlas de alguna manera pero siempre teniendo en cuenta que los grandes compositores siempre serán grandes y siempre podemos aprender algo de ellos", comentó.

El músico mexicano explica, que él no ha sentido esa falta de reconocimiento, porque sus composiciones musicales él mismo las interpreta, pero sí ha visto que para muchos esto pasa desapercibido. "Yo estuve en un taller de La Sociedad de Autores y Compositores, creo que sí es muy importante porque creo que se le da mucha importancia al intérprete y no tanto al compositor, a mí no me ha dado el golpe porque yo canto mis composiciones, pero si hay bastantes personas que son compositores y no se les reconoce como se les debería, y nada más sale la cara del artista y creo que sí debería de haber una forma en donde se le dé más hincapié y agradecimiento al compositor", señala.

Por otro lado, el cantautor explica que, gracias a la tecnología y a las plataformas digitales, los compositores ya pueden dar a conocer su trabajo a mucha gente alrededor del mundo. "Es bien interesante y al mismo tiempo curioso porque ha ido cambiando la forma de dar a conocer la música, a mí creo que me ha beneficiado bastante, porque cuando inicie a los 18 años, dos de mis canciones se hicieron virales en Spotify y en dos semanas ya superaba el medio millón de reproducciones, entonces en ese sentido esa nueva manera de cómo se escucha la música me abrió muchas puertas", dice.

Expresa que así como te benefician las redes sociales, de alguna manera te "esclavizan" para estar subiendo contenido todo el tiempo. "A veces checo el tiempo que estuve en mi celular y me sorprendo de que estuve muchas horas en redes sociales, haciendo contenido, checando ideas, subiendo cosas, haciendo un TikTok y sí llega a ser desgastante de alguna manera el querer mantenerte en cierta tendencia para no desaparecer del mapa, sobre todo porque antes de hacer esto, lo que en verdad amo, es expresar cosas por medio de mis canciones y si a veces es muy difícil pensar el cómo puedo entrar en esas tendencias y como mostrarle al mundo mis canciones o aportar algo diferente en redes", explica.

El intérprete por el momento se encuentra promocionando sus más recientes sencillos llamados "Sabes" y "A dónde vas", los cuales ya se pueden escuchar en todas las plataformas digitales. "A dónde vas” fue seleccionada para la película de Netflix, 'El testamento de la abuela’ y es una canción romántica, que yo escribí estando enamorado, pero que al mismo tiempo la película me dio esta visión de que, aunque es una canción que escribí de manera romántica, puede tener este sentido no romántico y dedicársela a tu mamá, hermana, abuela, a un amigo, a quien sea", comenta.