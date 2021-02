Con esta herramienta puedes 'darle vida' a seres queridos fallecidos

La plataforma web MyHeritage, ofrece a sus usuarios crear un recuerdo por medio de la tecnología de 'deepfake', animando a nuestros antepasados a través de fotografías.

Deep Nostalgia funciona a través de una serie de videos previamente cargados, los cuales se combinan con la fotografía que el usuario seleccionó, permitiendo así darle movimiento a los gestos de la persona que aparece en ésta.

Utilizar dicha herramienta es bastante sencillo, pues basta con ingresar a la página de Deep Nostalgia, seleccionar una fotografía donde el rostro de la persona se aprecie a detalle y esperar a que la IA de MyHeritage haga su trabajo.

Tras mostrarnos como se ve el resultado, la página nos brindara la opción de descargarlo como un video en formato .mp4.

In these days of cultural limbo, bringing the past to life is becoming addictive - it’s the ultimate retro pastime. First Hadi Karimi colourised and made Beethoven 3D. Now he moves! #DeepNostalgia pic.twitter.com/z3jpRoXPD8