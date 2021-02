Se van 50 mil pesos más

El día más esperado de cada semana llegó, hoy es momento de revisar si lograste completar los 15 números de la columna 4, que se jugó del 22 al 28 de febrero. ¿Los conseguiste? Si fue así ya puedes registrar el tarjetón a través de siglomania.com o leyendo con la cámara de tu celular el código QR. Por teléfono a partir de mañana de 10:00 a 6:00 de la tarde al 871 7591201, ten a la mano los datos de la INFO-TRIVIA, responde las tres preguntas y ese billetón será tuyo.

REVISA MUY BIEN

Laura Karina Gallardo fue una de las ganadoras de la semana tres. Dijo que esos números son ‘tercos’, porque parece que no se llenará la columna, sin embargo, la clave es revisar detenidamente y con calma, ya que estuvo a punto de quedarse sin el premio, hubo un día que no se fijó bien, no encerró nada y hasta el día siguiente se percató de la distracción. ¿Cómo te fue?