Condenan racismo hacia BTS tras ser llamados 'virus horrible'

La polémica surgió después de que el comunicador Matthias Matuschik, quien trabaja para la estación de radio Bayern 3, de Baviera (Alemania) se pronunciara de forma despectiva hacia la “Boy band”.

Esto después de que el conductor criticara el cover de Fix You, originalmente de Coldplay, que BTS presentó en su MTV Unplugged.

Matuschik describió a la banda como un "virus horrible" y aseguró que espera que pronto se encuentre una vacuna para combatirlos, haciendo referencia a la actual pandemia de COVID-19 que tuvo origen en Wuhan, China.

El conductor agregó que era una "blasfemia" lo que había hecho BTS con el cover de Fix You. Tras sus polémicos comentarios, Matuschik justificó que no era una persona xenofóbica y pidió que no se le acusara de esto porque maneja un automóvil hecho en Corea del Sur y que es el "más genial de todos".

Pese a la indignación mundial, la estación de radio Bayern 3 defendió a Matuschik. Un representante del medio dijo que aunque el locutor sí se excedió con sus comentarios, aseguró que no era su intención lastimar los sentimientos de nadie y argumentaron que ese es el tono del programa.

"En este caso, él rebasó la línea con su elección de palabras al tratar de exponer su opinión en un tono exageradamente irónico", comunicó la estación de radio.

Tras lo ocurrido, admiradores de BTS y la industria musical han mostrado su desaprobación hacia las declaraciones de Matuschik que califican de racista contra la comunidad asiática.

Hate has no place in this world. The #RecordingAcademy supports the Asian-American and Pacific Islander community and denounces any and all racially-motivated attacks. pic.twitter.com/coVE3oKJNd