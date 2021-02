Hogar de las olas

Sí, Sayulita es Pueblo Mágico, el más conocido de todos, y muchos, seguramente no lo saben. Si eres fan del surf, no puedes perderte el oleaje que Sayulita ofrece a sus visitantes.

De hecho de acuerdo con Visit México, Sayulita es reconocido internacionalmente como un importante destino para surfear que, además cuenta con un ambiente relajado y bohemio, ideal para escapadas románticas o aventureras.

Pero si esto no es suficiente, en el pueblo podrás disfrutar de pequeños alojamientos, galerías “con interesantes obras de arte y bellas artesanías coras y huicholes”, a las cuales podrás acceder mientras disfrutas de un paseo por las calles empedradas de la plaza central. No hay que olvidar sus restaurantes donde se come lo mejor de la cocina de mar y sus bares.

Aunque si lo que buscas es salir de tu rutina mientras dejas que tu cuerpo se relaje, en este destino también podrás encontrar uno de los 10 mejores retiros de yoga del mundo, según una clasificación dada a conocer por Yoga Journal.