La perseverancia le da éxito a Marcos Montero

La perseverancia ha sido clave en la vida del artista, Marcos Montero, ya que lo ha llevado a cristalizar sus sueños actorales y ahora musicales.

Marcos, quien participa en la telenovela Quererlo todo con el personaje de "Alejandro Moreno", celebra que éste haya llegado a su vida ya que tienen en común ciertos ideales.

"'Alejandro' es un tipo perseverante, al igual que yo, y ahorita él está logrando conquistar al amor de su vida en la trama que es "Berenice", papel que encarna Sachi Tamashiro, gracias a Dios ella es una gran compañera; él es un policía honesto que lucha por la justicia y la verdad. En estos días verán a 'Alejandro' un tanto celoso", dijo.

En entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón, la pareja de la actriz Susana González festejó el éxito que ha logrado Quererlo todo, proyecto liderado por Danilo Carrera y Michelle Renaud.

"Hemos tenido una muy buena respuesta. Estamos en un horario familiar. Nuestro productor, Ignacio Sada, sí que sabe qué darle a la gente", externó vía telefónica.

Montero compartió durante la charla que algo que lo tiene muy emocionado es que ha podido sacar su faceta de cantante, en este mismo melodrama gracias a la melodía Jamás renunciaré a ti.

"Es una rola que yo mismo escribí. La hice mientras hacía ejercicio, en dos semanas se la presenté a Nacho Sada y le encantó. Decidimos hacerla en el género regional mexicano por los tintes que tiene la historia ya que se desarrolla en un ambiente campirano".

El artista manifestó que se encuentra trabajando bastante para que la rola llegue a las plataformas.

"Es un proyecto que se está haciendo junto con Televisa por lo que todo debe hacerse muy bien; espero que no tarde mucho en llegar a sitios como Spotify", comentó.

Marcos dijo convencido que buscará a toda costa equilibrar su trabajo en la música con el de la actuación.

"No me atrevo a decir que me voy a inclinar a alguno de los dos lados, al contrario, creo que son dos facetas que se complementan. La música me está llamando la atención y voy a combinarla con mi carrera de actor", contó.

Mientras se dirigía a su hogar, el histrión sostuvo que es un romántico por naturaleza, es por eso que las rolas de amor son lo suyo.

"Me gusta mucho el mariachi, la balada, la salsa, el rock; sin embargo, me atrevo a decir que más que amar un genero soy un amante de las letras bonitas, soy adicto a las melodías que le cantan a las mujeres con respeto", profundizó.

En ese sentido, Marcos comentó que admira el legado de Marco Antonio Solís y los fallecidos Armando Manzanero y Juan Gabriel.

"Ellos son lo mejor de los compositores que ha tenido México y el mundo. Nos han dado canciones muy hermosas que nos han inspirado en diversos momentos de nuestras vidas", manifestó el artista y agregó que le gustará hacer una versión del tema No, de Manzanero.

Marcos comentó que hay planes de que la obra Aventurera regrese y si es así, él laborará en este proyecto.

"Como sabemos por la pandemia está todo detenido, estamos esperando a que el panorama mejore. También estoy haciendo unos castings con otros productores , tanto para novelas como para series de Netflix".

El actor y cantante aprovechó la entrevista para "echarle piropos" a la lagunera Carmen Salinas, con quien ha coincidido en Aventurera.

"Además de que grabé mi canción de Jamás renunciaré a ti en sus estudios, la conozco muy bien y es una gran persona en todos los sentidos, con una trayectoria admirable".