Llegan a cines de La Laguna filmes de Emily Blunt y Billie Eilish

Los cines de la Comarca Lagunera recibieron este fin de semana la película Amor en las montañas y el documental Billie Eilish: El mundo es un poco borroso.

Emily Blunt y Jamie Dornan son los protagonistas de Amor en las montañas, cinta dirigida por John Patrick Shanley.

En el largometraje situado en Irlanda, Blunt encarna a la granjera "Rosemary Muldoon" quien desea que su vecino "Anthony Reilly" (Dornan) se enamore de ella, afortunadamente a él no le es indiferente..

El problema es que "Anthony" parece haber heredado una maldición familiar que ocasiona que ambos tengan que luchar por estar juntos.

Tomando como referencia documentales clásicos de figuras del rock como Don't look back, de Bob Dylan, y Gimme Shelter de The Rolling Stones, el cineasta R. J. Cutler construyó el estilo para retratar la vida de la cantante Billie Eilish.

Más que interferir mientras la aún adolescente iba construyendo una carrera con la ayuda y apoyo de su hermano Finneas y sus padres, Cutler se limita a observar y así dar naturalidad a Billie Eilish:El mundo es un poco borroso.

"No entrevistamos gente, no tenemos a alguien que explica, no hay expertos, sólo vemos la vida y eso es lo que yo quería hacer, quería ver su vida porque reconocí, cuando conocí a Billie, que al verla estaríamos viendo la luz no sólo de una gran artista sino también de una joven mujer que estaba llegando a la mayoría de edad", dice Cutler en entrevista con el diario El Universal.

"Estaba muy interesado en contar esta historia de una adolescente que al borde de la adultez incluso aunque era una artista relativamente desconocida a punto también de convertirse en una súper estrella. Esas dos narrativas se juntan y resuenan entre sí", relata.

Cutler estuvo alrededor de dos años documentando el trabajo de la estadounidense cuando apenas tenía 17 años, mostrando el proceso creativo de los que se convertirían en sus primeros éxitos. Además en ese tiempo se llevó varios aprendizajes de la intérprete de Bad Guy" que hoy en día cuenta con 19 años de edad.