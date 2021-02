'Qué bueno que ya empezaron'

Qué bueno, por fin que ya empezaron en Matamoros, es algo muy esperado por la gente", dijo el alcalde de Matamoros Horacio Piña, quien ayer al medio día acudió al ejido Coyote en donde se instaló el primer módulo de vacunación contra COVID-19.

Dijo que si bien el operativo de vacunación está a cargo de la Secretaria de Bienestar, con apoyo del personal de salud del Estado y Federación y con la vigilancia de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), el municipio apoya con mobiliario y se gestiona la ambulancia de Cruz Roja, incluso así se hizo en los ejidos Gilita y Boquillas de las Perlas en Viesca, pues hay más accesibilidad por el lado de Matamoros para llegar a esos lugares.

"Es una muy buena noticia, a pesar de que ha habido gente que no quiere vacunarse. Yo soy de la idea de que si nos están dando esta oportunidad se debe aprovechar".

Reiteró que el operativo de vacunación está a cargo del personal de la Secretaria de Bienestar y el municipio únicamente facilita mesas, sillas o con los espacios públicos en donde se instalan las módulos, incluso dijo que no se tiene conocimiento a qué ejidos acudirán después, pues únicamente están prevenidos para cuando la federación les pide el apoyo, incluso dijo que, de así requerirlo el personal de la Dirección de Salud también está preparado para colaborar.

En relación al reclamo de algunos alcaldes de la Laguna, o del mismo gobernador Miguel Riquelme, sobre la logística de la vacunación, Piña Ávila dijo que, aunque al municipio o al estado no se les contemple lo importante es que ya empezó la aplicación.

Y es que dijo también a él se le ha preguntado el por qué se empezó en lugares alejados, como el caso de Viesca y no en donde se concentra el mayor número de población, que es donde se registran los índices altos de contagios, pero dijo que al final no se pueda hacer nada, pues si el proceso de lleva a cabo de esa manera es por disposición del Gobierno federal y aunque no estén de acuerdo se debe apoyar.