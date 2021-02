Rafael Nadal no jugará el Abierto Mexicano

Debido a la lesión de espalda que le aqueja desde fechas recientes, Rafael Nadal anunció ayer que no participará en el Abierto Mexicano de Tenis que se realizará el mes próximo.

Nadal, segundo de la clasificación mundial, ya había renunciado a participar en el torneo de Rotterdam, Holanda, por los mismos motivos.

"Lamento mucho no participar en Acapulco 2021. Es un año difícil para todos y en mi actual estado de salud, con dolencia en la espalda, hace imposible realizar un viaje tan largo", escribió Nadal en su cuenta oficial de Twitter. "Me encanta Acapulco, jugado los últimos 4 años, pero este año no ha sido posible. Ojalá en 2022".

El Abierto Mexicano de Tenis se realizará del 15 al 20 de marzo en Acapulco.

Nadal, quien ha ganado 20 títulos de Grand Slam en su carrera, era el campeón defensor del torneo mexicano, un Open 500, en el cual salió campeón también en las ediciones del 2005 y 2013.

Nadal mencionó la molestia lumbar al bajarse de la Copa ATP en Melbourne que antecedió al Abierto de Australia. A pesar de eso, el mallorquín de 34 años pudo participar en el primer Grand Slam del año, que comenzó el 8 de febrero.

Pero el dolor en la espalda le impidió practicar apropiadamente durante tres semanas, teniendo que saltarse sesiones en los días que no tenía partidos pautados. Después de ganar sus primeros cuatro duelos de Australia en sets corridos, Nadal perdió en cinco parciales ante Stefanos Tsitsipas en los cuartos de final realizados la semana pasada.

Los organizadores del certamen en Acapulco guardaban una ligera esperanza de contar con Nadal para el torneo que se realizará a pesar de la pandemia, con menos público del normal.

Ya confirmaron su participación tres jugadores que están top-10 en el ránking de la ATP: el griego Stefanos Tsitsipas (6), Alexander Zverev (7) y Diego Schwartzman (9).

También vendrán Milos Raonic (14), Grigor Dimitrov (17), Fabio Fognini (18) y Felix Auger-Aliasime (19), entre otros.