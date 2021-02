Publica Hospital Universitario en revista 'Journal of Pediatric'

Los doctores Andrea Pedraza, Francisco Arreaga e Israel Mercado, del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), realizaron la investigación "Intussusception and SARS-CoV-2 infection", publicada en la revista indexada Journal of Pediatric Surgery Case Reports.

El trabajo consistió en observar los casos de dos niños menores de un año en la ciudad de Saltillo que sufrían invaginación intestinal, deslizamiento de una parte del intestino dentro de otra, originando una obstrucción, mientras que a su vez padecían COVID-19.