Buscará regidor panista Diputación por Distrito 12 local en Durango

El regidor panista gomezpalatino, Francisco Bueno, se registró para ser candidato a diputado local por el Distrito 12, que corresponde a Gómez Palacio. Va en fórmula con Cecilia Roque, un liderazgo importante del PAN.

"El día de ayer me registré como candidato a diputado local por el Distrito 12 de Gómez Palacio, que es mixto y decidí aceptar la invitación de mi partido porque creo que tenemos una oportunidad histórica para ganar", dijo Bueno.

Como regidor, dijo, ha tenido un trabajo de 18 meses recorriendo Gómez Palacio y forma parte de la militancia.

"Espero que mi partido y la Comisión Permanente Estatal valore que en el caso de un servidor tenemos el trabajo, tenemos la presencia en Gómez Palacio, tenemos la simpatía de la gente y también con qué hacer frente a una campaña digna", aseguró.

El Distrito 12 abarca la zona de Las Rosas, El Campestre y zona urbana de Gómez Palacio.

La Comisión Permanente Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), una vez que se cierran los registros, lo cual será este sábado, tendrá que sesionar a inicios de la próxima semana y habrá de mandar ternas al Comité Directivo Nacional para que ratifique y ahí valorará cuáles son los mejores perfiles y decidirán quién o quiénes irán.

"Yo pediría que valoren mi propuesta pues soy una persona que tiene trabajo, llevo 13 años como militante", dijo Bueno.

Aseguró que Acción Nacional tiene buenos gallos. Con respecto a Manuel Ramos Carrillo, quien recién se separó del cargo para buscar contender por el PAN para el mismo Distrito 12, aseguró: "Con Manuel adelante, que en su caso es una invitación, ya que pueden ser militantes o ciudadanos, en lo único que no estamos de acuerdo es que vaya en fórmula con Mario Ibáñez (presidente del PAN con licencia) porque como presidente del Comité Directivo Municipal Ibáñez se comprometió con los panistas y con su comité en campaña y ya en el cargo a no utilizar el PAN como un trampolín para acceder a otras posiciones", indicó.

Bueno aseguró que Ibáñez no cumplió su palabra hacia la militancia.

"Dijo claramente que no pediría licencia durante ningún tiempo porque iba a estar los tres años permanentemente pero sobre todo dijo que no iba a utilizar el PAN para saltar y hoy es lo que está haciendo rompiendo y sin cumplir las formas, no tuvo el decoro de avisarle a su comité, de hacer una reunión, yo me enteré a través de redes sociales".

Bueno insistió en que no tiene nada en contra del otro aspirante, que ocupó la Subsecretaría de Gobierno en La Laguna, Manuel Ramos Carrillo: "Manuel adelante que se registre, pero nos parece que la fórmula de Mario es muy desaseada porque está creando molestia al interior del partido, debió seguir el ejemplo de Marco Cortés que dejó el espacio para otros cuando pudo obtener una diputación plurinominal".