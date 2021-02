'Si no denuncias no va a pasar nada', dice Nath Campos sobre abusos

Luego de que la "youtuber" Nath Campos denunciara abuso sexual por parte de su colega Ricardo "N", mejor conocido como "Rix", este fue detenido ayer por la Fiscalía General de Justicia mientras grababa contenido para su canal en las Calles de Coyoacán, acusado de tentativa de violación equiparado agravado.

Fue hace un mes cuando Campos hizo público un video con detalles de su denuncia y afirmó que ya había procedido legalmente para hacer justicia penal por el abuso que sufrió en 2017, cuando luego de una fiesta en la que ingirió bebidas alcohólicas, Ricardo se ofreció a acompañarla a su casa donde sostuvieron relaciones sexuales sin el consentimiento de Nath, quien es hija del compositor Kiko Campos.

En entrevista, Nathalia admitió que tras haber tomado terapia psicológica se decidió a hacer público su caso y recomendaba a otras mujeres que se encuentran en la misma situación, acudir a las autoridades para hacer pagar a los agresores.

"Si no denuncias no va a pasar nada, muchas veces pensamos ‘para qué denuncio si de todas maneras no pasa nada, pero pues muy pocas personas denuncian esto y así tampoco puede pasar nada, creo que es importante tomar tu tiempo, mucha gente reclama: ‘por qué no dijiste antes, por qué no lo denunciaste antes’ y eso siento que también silencia mucho a otras personas que llevan años callando, pero es importante saber que no están solas y creo que ahora sí es muy claro que hay muchas personas que han vivido situaciones similares", dijo Campos en entrevista.

Aunque por ahora, debido al proceso legal, Nath prefiere no hablar al respecto, en su momento afirmó que no se arrepiente de haber hecho la acusación contra quien fuera su amigo, pues su caso puede ser un parteaguas para que muchas otras mujeres que viven una situación similar tomen cartas en el asunto.

"Hoy creo que prefiero que esto se sepa mío y que por siempre esté mi nombre ahí, pero saber que hice algo por las razones correctas, por compartir un mensaje que creo no se habla mucho y es muy importante y complejo, que es parte de la sociedad y la cultura en la que vivimos entonces me quedo tranquila con que esto sea parte de mi historia si sé que hice lo que tenía que hacer".

Finalmente afirmó que no conocía los detalles del avance legal, pues ella sólo se limitaba a responder a lo que las autoridades le solicitaron desde que abrió el caso. El delito por el que ahora Ricardo está detenido en el Reclusorio Oriente podría ameritar de ocho a 14 años de prisión y no quedará en libertad hasta que termine el juicio.

"Dentro de lo legal eso lo determina la ley, a partir de ahora yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer y punto, en adelante la ley determinará todos los procesos que tengamos que seguir, eso es algo en lo que sí realmente no puedo hacer mucho sino que yo estoy haciendo lo que tengo que hacer y ya", dijo la "youtuber" de 26 años.