¿En cuáles plataformas se podrá rentar el 'Snyder Cut' de Liga de la Justicia?

“Los fans podrán rentar la película completa y original de HBO Max, Warner Bros. Pictures y DC a través de tiendas digitales del 18 de marzo al 7 de abril”, revelan.

Este lanzamiento en Premium Video on Demand, que básicamente es un arriendo digital, “se concretará a través de varias tiendas virtuales en México y Latinoamérica”. Esto incluirá a las siguientes plataformas y sus respectivas aplicaciones:

Sin embargo, quienes deseen podrán esperar el lanzamiento de la plataforma HBO Max a finales de junio para disfrutar de la cinta.

It’s time to celebrate! #HBOMax will be streaming in Latin America June 2021. pic.twitter.com/7bJu4m4Fns