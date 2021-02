Gloria Trevi ha pasado por momentos buenos y malos. Ha estado en la cumbre del éxito, se ha caído y ha resurgido cual ave fénix. Hoy en día, puede decir que vive grandes momentos profesionales, con sus fans, y personales, con su familia.

Como se sabe, Gloria estuvo tres años en la cárcel a raíz del conflicto del "clan Trevi Andrade" derivado del proceso de su exrepresentante, Sergio Andrade, acusado de reclutar con engaños a jovencitas. Trevi fue exonerada de toda culpa y es por eso que hoy le pide a la gente no poner su confianza en las personas equivocadas.

"Tengo varios aprendizajes de vida. Creo que una de las cosas que más me ha enseñado en el dolor es poner tu confianza en las perdonas equivocadas y cuando eso pasa traicionas sin querer a la gente que nos quiere.

"No pongan su cariño, ni su amor, ni nada en alguien que no se lo merece; eso es lo mejor que yo podría decirles, también les digo que nunca se rindan porque hoy en día estamos pasando por momentos graves de salud, por problemas económicos y emocionales, pero neta no se rindan porque a veces la respuesta a sus broncas está enfrente de ustedes; siempre en la oscuridad hay un rayito de luz, el chiste es que no lo dejen de ver porque seguramente se volverá una luz asombrosa", dijo la artista.

Gloria Trevi habló de todo vía zoom con diversos medios nacionales e internacionales, entre ellos, El Siglo de Torreón y aprovechó para anunciar el concierto virtual, "Trevi in da house" que dará el sábado 27 de febrero cuyos boletos pueden comprarse por Ticketmaster.

Sencilla en todo instante, Gloria reveló que se siente nerviosa porque será la primera vez que de un espectáculo vía streaming.

"Yo misma estoy inquieta, emocionada y sensible porque jamas había cantado sin sentir el público físicamente, sin embargo, esta vez estaré en la casa de todos ustedes; siento que estará muy íntimo y eso me podría poner atrevida o sensible".

Trevi manifestó que la selección de temas ha sido difícil ya que su repertorio es extenso y varias generaciones han hecho de sus rolas, himnos, como ejemplos citó Todos me miran y Doctor Psiquiatra. "Estoy bien emocionada de reencontrarme con mi público. Voy a cantar rolas de las viejitas que no había cantado hace mucho, pero también de lo más actual. Hace poco salió el DVD de Diosa de la noche, así que yo quería darles algo muy distinto".

En ese sentido, "Glow", como le dicen sus fans, manifestó que le han pasado tantas cosas en su vida, que en una película no podría citar todo, es por eso que alista una bioserie de la mano de Carla Estrada.

"Muy pronto va a salir la bioserie de mi vida, y qué bien porque en una película es imposible narrar mi vida, tendría que hacer El señor de los anillos, pero triplicado. En la serie les voy a poder contar desde que empecé a seguir mis sueños, luego cómo los enraicé, después cómo se convirtió en una pesadilla y luego cómo me empecé a levantar", contó entre risas.

Por otro lado, Gloria expuso que al igual que muchas personas en el mundo ha cometido algunas locuras en esta pandemia.

"Me traté de contener muchísimo para no raparme porque yo veía que una gran cantidad de personas se rapaban y yo decía, '¿Y por qué yo no?'; total, no lo hice, pero me hice mechones azules y rosas. Dediqué mi energía a preparar productos como unas gomitas que vendo para el pelo que tienen biotina y colágeno".

Trevi insistió que en esta contingencia hay que tener fe para poder salir adelante. Dijo que no quiere sonar como "Gloria Trevi de Calcuta", pero insistió en lo importante de "tomar la mano de Dios" y rezar en los momentos de desesperación.

"Estoy consciente de que hay personas que hasta se han quitado la vida, hay personas que han muerto por el virus y otras que se han divorciado. Recen a Dios y háblenle a esa persona que aman y denle ánimos y díganle lo mucho que la quieren".

Por último, Gloria dejó un mensaje a todas las féminas previo al Día Internacional de la Mujer a celebrarse el próximo 8 de marzo.

"El sector femenino es muy amplio, no nada más es físico sino también es espiritual, los vemos con esa sensibilidad que tenemos las mujeres y que al mismo tiempo nos vuelve delicadas, pero fuertes así como dice mi canción de Me lloras, 'soy pacificadora, una máquina de sexo y también pacificadora.

"Nosotras somos la mano que mece la cuna y está en nosotras decirles a las nuevas generaciones cómo queremos ser tratadas, respetadas y queridas. Desde que llegan nuestros hijos a los brazos tenemos que comunicarles como deben tratar o como deben aceptar ser tratados y se los digo yo, y puede ser que luego me digan 'Ay, pues se hubiera defendido antes', pero justamente el haber vivido cosas que viví es lo que me da autoridad para decir lo que estoy diciendo ahorita", dijo haciendo alusión también a lo que le ocurrió con Andrade.

Rapiditas

Gloria contestó otras preguntas ¿Te gustaría hacer una colaboración con tu hijo?: "Me encantaría, ya le he estado diciendo y creo que sí lo voy a convencer" ¿Te sientes lista para cantar sin público?: "Me siento nerviosa, pero nunca me había parado en un escenario sin nervios, y esos te dan emoción y sentimiento". ¿Qué hará diferente tu show virtual en relación a todos los que se han hecho?: " No lo sé, he tratado de no ver ningún otro streaming de los compañeros. ¿Presentarás nuevos sencillos?: "Sí. En mes y medio empezarán a salir nuevas canciones".