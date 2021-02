uego de que la Liga MX dio carpetazo sobre la protesta que Santos Laguna interpuso al acusar racismo de parte de los jugadores del Atlético de San Luis hacia el zaguero Félix Torres, los albiverdes dejaron forzosamente atrás el penoso incidente y ahora se concentran en su partido del próximo domingo ante los Bravos de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El equipo lagunero sostuvo ayer un entrenamiento vespertino en su cuartel general, el Territorio Santos Modelo, donde planifican a detalle la táctica a utilizar en el duelo contra los fronterizos y los ajustes que forzosamente deberán hacer en su once titular. La suspensión de Torres obliga a los Guerreros a modificar su zaga defensiva, mientras que en la delantera también podría darse algún cambio, luego de las oportunidades que no ha aprovechado el chileno Ignacio Jeraldino, que podría ser sustituido por un elemento de la cantera, decisiones que están pendientes por parte del alto mando de los albiverdes, que hoy sostendrán una nueva sesión de entrenamiento.

ENÉRGICO

Mediante conferencia de prensa realizada de forma remota, el entrenador de los laguneros, Guillermo Almada, dejó en claro que no se tolerará el racismo en ninguna de sus expresiones y lanzó una advertencia de abandono de partido, si es que llegara a suceder algo similar en el futuro: "se tomará una resolución en colectivo y el equipo se retirará del campo. Son cosas que tenemos que perseguir y no solo como futbolistas, sino en la vida cotidiana. A ninguno nos gusta que nos descalifiquen, es una competencia deportiva y lo que tiene que aflorar es lo deportivo. Ojalá que no suceda más, ni en este partido ni en ningún encuentro en el mundo. Lo que quiere ver la gente es el encuentro deportivo, pero no vamos a usar cualquier artimaña para poder ganar porque hay un reglamento que hay que respetar y tenemos un rival enfrente a quienes tenemos que respetar. Seguramente nos tiene que dejar enseñanza a todos los que participamos en el encuentro; a San Luis, a nosotros, a los árbitros. Se dieron un montón de circunstancias que hizo que yo, al menos, no me sentí cómodo con el espectáculo que dimos todos ahí", advirtió.

Almada no dejó que el árbitro del partido ante San Luis escapara de la responsabilidad, pues señaló una clara tendencia a cortar el partido con frecuencia, señalando infracciones: "me gusta que lo deportivo tenga fluidez y (Luis Enrique) Santander no se caracteriza mucho por eso, corta mucho el juego y a nosotros no nos gusta eso. Más allá del resultado que se dé en el partido, nosotros no vamos a hacer ningún tipo de artimañas para parar el partido, no entrenamos ninguna situación para poder engañar al arbitro, ni para la afición, nosotros entrenamos para defender con la pelota, ritmo, juego, todas esas cosas que sí nos incumben a nosotros. Repito continuamente, jugar mejor que el rival, cuanto más fluido salga, el que se beneficia es el espectador", apuntó.

El estratega santista descartó que Félix Torres pudiera haber fingido el ataque racista, con el afán de perjudicar al Atlético de San Luis, pues no duda de la integridad moral del defensa ecuatoriano:"conozco muy bien a Félix, a su señora, sus hijos, lo conocemos prácticamente desde los 18 años. Lo vimos muy afectado el día del partido, no me corresponde hacer un análisis de lo que resolvió la liga, pero a mí no me cabe ninguna duda que sucedió eso. Félix no es un jugador que invente circunstancias, y menos eso. Nosotros no podemos hacer nada y ahora estamos apuntando pura y exclusivamente a lo que será el fin de semana".

PRÓXIMO RIVAL

Almada ha concentrado su energía en analizar las variantes futbolísticas que presenta su próximo rival, los Bravos de Ciudad Juárez, quienes no han tenido buenos resultados en sus visitas al estadio Corona, pero por ningún motivo se confía el estratega albiverde: "tienen una muy buena plantilla, muy buenos futbolistas, muy buen entrenador. Ha tenido partidos muy buenos, siempre nos tratamos de enfocar en lo que nosotros hacemos. El otro día no hicimos un mal partido, pero nos faltó más creatividad en los últimos 20 metros y la definición. A la hora de defendernos, nos costó mucho en los circuitos, tener el protagonismo, nos faltó el puntillazo final, más precisión en los últimos 20 metros. Así que esperamos el domingo un partido muy complicado, difícil por la calidad del rival que tenemos enfrente", señaló.

Ayrton Preciado está entrenando al parejo de sus compañeros, pero no será considerado para el partido del domingo y jugará con el representativo Sub 20: "Ayrton va a jugar en la Sub 20 porque queremos darle continuidad y que encuentre su mejor versión. No vamos a recuperar a ninguno de los lesionados, que es uno de los objetivos que tenemos. En la medida que los recuperemos, nos vamos a fortalecer porque nos da otra capacidad resolutiva y de elección a nosotros, nos va a brindar un mayor potencial" sentenció.

Guillermo afirmó que si Hugo Isaac Rodríguez forma parte del once inicial en el duelo ante Juárez, será él quien porte la cinta de capitán, pero si se queda en la banca, esa responsabilidad seguirá recayendo en el guardameta Carlos Acevedo.

5 MESES faltan para la celebración de la justa deportiva en el continente asiático.

12 PUNTOS suman los laguneros luego de 7 jornadas disputadas en el Torneo Guardianes 2021.