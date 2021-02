Denuncia agresiones sufridas en su albergue

La fundadora y presidenta de la asociación Adopta con Amor A.C. (AMA), Estrella Rivas, denunció públicamente una serie de agresiones sufridas en las instalaciones del albergue por parte de vecinos de la colonia Cerro de la Cruz, donde se mudó apenas en el mes de enero.

Anunció que al temer por su propia integridad y la de los canes que tiene bajo resguardo, presentará hoy una denuncia contra quien resulte responsable ante las autoridades judiciales.

A través de un video que subió a Facebook, dio a conocer las agresiones que además de afectarla económicamente, la han llenado de temor tanto por ella como por la de los perros.

Actualmente son 60 los canes que se encuentran en resguardo, rescatados de las calles y atendidos para brindarles una segunda oportunidad, ya que la mayoría espera ser adoptados por una familia que se haga responsable de sus cuidados.

En el video, Rivas explicó que desde hace cinco años se ha dedicado a la asociación y el motivo era exponer la serie de daños que ha sufrido, desde cortes en los cables eléctricos como en las tuberías de agua potable. "Yo le llamaba travesuras pero no es así, ya nos están haciendo maldades en las instalaciones y creo que no se vale y necesito decir ya basta a esas personas que nos están dañando…Voy a interponer una denuncia contra quien resulte responsable, porque temo por los perritos, por mi integridad, que me hagan daño", dijo molesta.

Rivas aseguró que se encuentra en constante comunicación con las autoridades de Prevención Social a fin de cumplir con todo lo necesario para el funcionamiento del albergue.